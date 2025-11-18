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पढ़ें 6 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:30 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:30 AM IST
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लाइव अपडेट
12:30 AM, 06-Oct-2026
Faridabad News: बेटे की जमानत लेने के बाद अदालत में नहीं पहुंचा पिता, चार साल बाद गिरफ्तारFather failed to appear in court after securing son's bail; arrested after four years. और पढ़ें
12:29 AM, 06-Oct-2026
Deoria News: हादसे में घायल बुजुर्ग की मौतElderly person injured in accident dies और पढ़ें
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12:29 AM, 06-Oct-2026
Mathura News: पितृ विसर्जन अमावस्या पर दान-पुण्य से मिलेगा पुण्यPerforming acts of charity and meritorious deeds on Pitru Visarjan Amavasya और पढ़ें
12:29 AM, 06-Oct-2026
Palwal News: चार गायों से भरा कैंटर जब्त, दो धरेचार गायों से भरा कैंटर जब्त, दो धरे और पढ़ें
12:29 AM, 06-Oct-2026
बिना पुरानी गाड़ी स्क्रैप किए नई कार खरीदने पर डिस्काउंट कैसे मिल सकता है?: क्या है COD-सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट?
12:29 AM, 06-Oct-2026
Azamgarh News: नदी में नहाने उतरा युवक, दूसरे दिन मिला शव
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12:29 AM, 06-Oct-2026
Sitapur News: खेत में उतराता मिला 10 वर्षीय बालक का शवखेत में उतराता मिला 10 वर्षीय बालक का शव और पढ़ें
12:29 AM, 06-Oct-2026
Mathura News: 33 वर्ष बाद कांग्रेस दफ्तर पहुंचे श्याममथुरा समाचार और पढ़ें
12:29 AM, 06-Oct-2026
नौकरी करने वाली पत्नी भी मांग सकती है गुजारा भत्ता : अदालतWorking wife can also claim maintenance: Court और पढ़ें
12:29 AM, 06-Oct-2026