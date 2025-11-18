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पढ़ें 6 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Tue, 06 Oct 2026 12:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 6 October 2026

लाइव अपडेट

12:30 AM, 06-Oct-2026

Faridabad News: बेटे की जमानत लेने के बाद अदालत में नहीं पहुंचा पिता, चार साल बाद गिरफ्तार

Father failed to appear in court after securing son's bail; arrested after four years. और पढ़ें
12:29 AM, 06-Oct-2026

Deoria News: हादसे में घायल बुजुर्ग की मौत

Elderly person injured in accident dies और पढ़ें
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12:29 AM, 06-Oct-2026

Mathura News: पितृ विसर्जन अमावस्या पर दान-पुण्य से मिलेगा पुण्य

Performing acts of charity and meritorious deeds on Pitru Visarjan Amavasya और पढ़ें
12:29 AM, 06-Oct-2026

Palwal News: चार गायों से भरा कैंटर जब्त, दो धरे

चार गायों से भरा कैंटर जब्त, दो धरे और पढ़ें
12:29 AM, 06-Oct-2026

बिना पुरानी गाड़ी स्क्रैप किए नई कार खरीदने पर डिस्काउंट कैसे मिल सकता है?: क्या है COD-सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट?

Buying a New Car Without Scrapping an Old One? Certificate of Deposit Can Save You Thousands in Taxes Discount
अगर आपके पास स्क्रैप कराने के लिए पुराना वाहन नहीं है, फिर भी नई कार खरीदते समय सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CoD) के जरिए कई हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है। और पढ़ें
12:29 AM, 06-Oct-2026

Azamgarh News: नदी में नहाने उतरा युवक, दूसरे दिन मिला शव

Youth went into the river to bathe; body found the next day.
नदी में नहाने उतरा युवक, दूसरे दिन मिला शव और पढ़ें
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12:29 AM, 06-Oct-2026

Sitapur News: खेत में उतराता मिला 10 वर्षीय बालक का शव

खेत में उतराता मिला 10 वर्षीय बालक का शव और पढ़ें
12:29 AM, 06-Oct-2026

Mathura News: 33 वर्ष बाद कांग्रेस दफ्तर पहुंचे श्याम

मथुरा समाचार और पढ़ें
12:29 AM, 06-Oct-2026

नौकरी करने वाली पत्नी भी मांग सकती है गुजारा भत्ता : अदालत

Working wife can also claim maintenance: Court और पढ़ें
12:29 AM, 06-Oct-2026

Ballia News: 15 लाख रुपये के पटाखे और विस्फोटक सामग्री पकड़ी

Firecrackers and explosive materials worth 15 lakh seized. और पढ़ें
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