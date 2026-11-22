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फोरम को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मलिक ने कहा कि संस्कृति को देश की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। संस्कृति बिना वीजा पासपोर्ट सीमाओं से परे सफर करती है। मलिक ने एससीओ देशों के बीच सांस्कृतिक व संस्थागत ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव भी दिया। उन्होंने ऐतिहासिक इमारतों व सांस्कृतिक धरोहरों पर जलवायु परिवर्तन का मुद्दा भी उठाया।इससे पहले मलिक ने शुक्रवार को आतंकियों को पनाह देने और आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर पूछे गए सवालों को टाल दिया। हालांकि, उन्होंने यह माना कि भारत को आतंकी हमलों का सामना करना पड़ा है।पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मसूद मलिक ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सभ्यतागत संवाद मंच में जलवायु परिवर्तन को सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण सांस्कृतिक महत्व के स्थल जोखिम में पड़ रहे हैं।पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक की पत्नी ने दिल्ली हाट का दौरा किया। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस यात्रा व आवाजाही पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है।