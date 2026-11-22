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18 महीनों में देश की जरूरतों के अनुरूप विकसित यह प्रणाली अडाणी डिफेंस द्वारा ही डिजाइन किए गए 4x4 हाई-मोबिलिटी बख्तरबंद वाहन पर तैनात है। यह मिसाइल आठ किलोमीटर तक बख्तरबंद लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। इनमें एक ही लेजर बीम पर लगातार दो मिसाइलें दागकर टैंक के प्रोटेक्शन सिस्टम को मात देने की तकनीक है। मिसाइल में जैमिंग-रोधी गाइडेंस प्रणाली भी लगी है, जिससे ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के दौर में जैमिंग का खतरा कम रहता है।आधुनिक संघर्षों में लंबी दूरी और तेज गति की जरूरत बढ़ी है। बघीरा एटी1 प्रणाली सेना को जमीन से तेज व लंबी दूरी का ठोस विकल्प देती है। साल 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपये रहा, जिसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 24 फीसदी यानी करीब 42,000 करोड़ रुपये रही। यह स्वदेशी प्रणाली आपातकालीन आयात पर निर्भरता घटाने में मददगार भी साबित हो सकती है।एंटी-टैंक मिसाइल प्रणालियों में स्वदेशी सीकर, गाइडेंस लॉजिक और प्रोपल्शन (नोदन) को जोड़ने से न केवल विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भरता कम होती है, बल्कि भविष्य में मित्र देशों को रक्षा निर्यात की संभावनाएं भी खुलती हैं।