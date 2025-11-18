फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 17 September 2026

Live

पढ़ें 17 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Thu, 17 Sep 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:30 AM IST
विज्ञापन
Latest and Breaking News Today in Hindi Live 17 September 2026

लाइव अपडेट

01:30 AM, 17-Sep-2026

Udham Singh Nagar News: बाजपुर में दो क्विंटल सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त

बाजपुर में दो क्विंटल सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त और पढ़ें
01:29 AM, 17-Sep-2026

Jaunpur News: 3.16 करोड़ से बने रोडवेज में सन्नाटा, जेसीज चौराहे पर हर समय 8 बसें खड़ी होने से लगता है जाम

Silence on the roadways built for 31.6 million, at the JCeeJs crossing it seems like a traffic jam with 8 buses parked there all the time
Silence on the roadways built for 31.6 million, at the JCeeJs crossing it seems like a traffic jam with 8 buses parked there all the time और पढ़ें
विज्ञापन
01:29 AM, 17-Sep-2026

Unnao News: ओवरलोड ट्रकों को पास कराने में दो एआरटीओ से पूछताछ

unnao news
ओवरलोड ट्रकों को पास कराने में दो एआरटीओ से पूछताछ और पढ़ें
01:29 AM, 17-Sep-2026

Karnal News: योजना का दायरा बढ़ने से 1.05 लाख महिलाएं होंगी लाभार्थी

1.05 lakh women will benefit from the expansion of the scheme's scope.
योजना का दायरा बढ़ने से 1.05 लाख महिलाएं होंगी लाभार्थी और पढ़ें
01:29 AM, 17-Sep-2026

Udham Singh Nagar News: पंतनगर एयरपोर्ट पर यात्री सेवा अभियान आज से

पंतनगर एयरपोर्ट पर यात्री सेवा अभियान आज से और पढ़ें
01:29 AM, 17-Sep-2026

Unnao News: दो दिवसीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 19 से

दो दिवसीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 19 से और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
01:29 AM, 17-Sep-2026

Shamli News: किसान दिवस में गूंजा बकाया गन्ना मूल्य भुगतान का मुद्दा

The issue of pending sugarcane price payment resonated on Kisan Diwas
कलक्ट्रेट सभागार में बुधवार को किसान दिवस में किसानों ने बकाया गन्ना मूल्य भुगतान और सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं की समस्या को प्रमुखता से उठाया। और पढ़ें
01:29 AM, 17-Sep-2026

Saharanpur News: रोडटेप राहत की मियाद नजदीक, निर्यातकों की बढ़ी धड़कनें

Road tape relief deadline nears, exporters' heartbeat increases और पढ़ें
01:28 AM, 17-Sep-2026

Mirzapur News: किसान दिवस में उठीं सड़क, नाली चकमार्ग और सिंचाई की समस्याएं

Issues regarding roads, drains, access paths, and irrigation were raised during Farmers' Day.
Issues regarding roads, drains, access paths, and irrigation were raised during Farmers' Day. और पढ़ें
01:28 AM, 17-Sep-2026

Unnao News: मरहला-बैराज मार्ग पर वन-वे का प्लान पहले दिन धड़ाम

मरहला-बैराज मार्ग पर वन-वे का प्लान पहले दिन धड़ाम और पढ़ें
Load More
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed