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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 16 September 2026

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पढ़ें 16 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Wed, 16 Sep 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:00 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 16 September 2026

लाइव अपडेट

01:00 AM, 16-Sep-2026

Raebareli News: दवा प्रतिनिधियों ने थाने पर किया हंगामा

दवा प्रतिनिधियों ने थाने पर किया हंगामा और पढ़ें
12:59 AM, 16-Sep-2026

कमीशनखोरी ने बांसडीह का विकास रोका : संजय सिंह

Commission-seeking has stalled development in Bansdih: Sanjay
Commission-seeking has stalled development in Bansdih: Sanjay और पढ़ें
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12:59 AM, 16-Sep-2026

Hisar News: प्रेमीअ पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज, आईसीयू में भर्ती युवती को नहीं आया होश

हांसी। न्यू सुभाष नगर में सोमवार शाम कमरे से मिले 40 वर्षीय रचना के शव के मामले में पुलिस ने उसकी मां शीला की शिकायत पर चांदी के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है। और पढ़ें
12:59 AM, 16-Sep-2026

Amethi News: बार एसोसिएशन चुनाव का बजा बिगुल, सात को मतदान

Bar associaton और पढ़ें
12:59 AM, 16-Sep-2026

Azamgarh News: 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

Criminal with a 25,000 reward on his head arrested.
25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार और पढ़ें
12:59 AM, 16-Sep-2026

Bhiwani News: इलाज के अभाव में कुत्ते की मौत, शव लेकर धरने पर बैठे गोरक्षक

Dog dies due to lack of treatment; cow protectors stage sit-in protest with the carcass.
इलाज के अभाव में कुत्ते की मौत, शव लेकर धरने पर बैठे गोरक्षक और पढ़ें
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12:59 AM, 16-Sep-2026

सिर्फ पुलिस नहीं, समाज की भागीदारी से खत्म होगा नशा : कुलदीप सिंह

Drug addiction will end not only with the participation of the police but also with the participation of the society: Kuldeep Singh
उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। और पढ़ें
12:59 AM, 16-Sep-2026

Hamirpur (Himachal) News: सैरी माता की पूजा से शुरू होगा सायर पर्व का उल्लास

The joy of Saiyar festival will begin with the worship of Saiyar Mata. और पढ़ें
12:59 AM, 16-Sep-2026

Basti News: साढ़े चार किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार

Smuggler arrested with 4.5 kg of cannabis. और पढ़ें
12:58 AM, 16-Sep-2026

Raebareli News: बिजली बिल को लेकर भाइयों में मारपीट

बिजली बिल को लेकर भाइयों में मारपीट और पढ़ें
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