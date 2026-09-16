मुंबई-नासिक हाईवे पर हादसा: त्र्यंबकेश्वर से लौट रहे एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 6 गंभीर घायल

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मिली जानकारी के मुताबिक, परिवार के 11 सदस्य बुधवार सुबह-सुबह नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन करने गए थे। दोपहर करीब 1:15 बजे जब उनकी एमयूवी कार लौटते समय आटगांव के पास पहुंची, तो अचानक गाड़ी में तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे बीते दो साल से खड़े एक लावारिस ट्रक से जा टकराई। गाड़ी में सवार एक घायल यात्री ने पुलिस को बताया कि अचानक कार के ब्रेक फेल हो गए थे और स्टीयरिंग लॉक हो गया था, जिससे ड्राइवर का नियंत्रण छूट गया।टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय निवासियों और शहापुर पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद क्षतिग्रस्त कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। हादसे में श्रीराम जायसवाल (34), उनकी 11 महीने की बेटी अवंतिका, 8 साल का बेटा आयुष और रिश्तेदार सूरज जायसवाल (28) की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। वहीं, एक अन्य बुजुर्ग रिश्तेदार संतराम जायसवाल (70) की हालत बिगड़ने पर उन्हें शहापुर उप-जिला अस्पताल से सायन अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।शहापुर के उप-विभागीय पुलिस अधिकारी विशाल नगरगोजे ने मीडिया को बताया कि टक्कर बहुत भीषण थी, जिससे गाड़ी में बाईं ओर बैठे लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। घायलों में राधिका जायसवाल (30) और 7 साल की मासूम अंशिका का इलाज सायन अस्पताल में चल रहा है, जबकि सुनीता जायसवाल (38), शिवम जायसवाल (14), सतीश जायसवाल (24) और सुशी जायसवाल (15) का इलाज शहापुर अस्पताल में जारी है।इस दुर्घटना की वजह से व्यस्त मुंबई-नासिक हाईवे पर कुछ समय के लिए जाम लग गया था, लेकिन पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त गाड़ी को हटाकर यातायात दोबारा सामान्य करा दिया।