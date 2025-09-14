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लिफ्ट दी फिर जंगल ले गए: ओडिशा में दो आदिवासी युवतियों के साथ दुष्कर्म, पांच गिरफ्तार; क्या है पूरा मामला?

Thu, 17 Sep 2026 12:04 AM IST
राकेश कुमार पीटीआई, राउरकेला।
पीटीआई, राउरकेला। Published by: राकेश कुमार Updated Thu, 17 Sep 2026 12:04 AM IST
सार

ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में करमा पूजा के सांस्कृतिक कार्यक्रम से लौट रही दो आदिवासी युवतियों से कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है। शिकायत के मुताबिक, पांच युवकों ने दोनों को मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देने के बहाने पास के जंगल में ले जाकर वारदात की। घटना के बाद दोनों को गांव में छोड़ दिया गया और बुधवार को बिरमित्रापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने पांचों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
 

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odisha sundergarh tribal girls assault five detained
महिला से सामूहिक दुष्कर्म। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में दो आदिवासी युवतियों के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों युवतियां सोमवार रात करमा पूजा के तहत आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम से अपने गांव लौट रही थीं। इसी दौरान पांच युवकों ने उन्हें मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देने की पेशकश की। शिकायत के अनुसार, युवक दोनों को पास के जंगल में ले गए। वहां पांचों ने कथित तौर पर बारी-बारी से दोनों युवतियों के साथ दुष्कर्म किया।
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दोनों युवतियां करमा पूजा के कार्यक्रम से लौट रही थीं। घटना सोमवार रात करीब 10 बजे की बताई गई है। पांच युवकों ने मोटरसाइकिल से लिफ्ट देने की पेशकश की। आरोप है कि दोनों को पास के जंगल में ले जाया गया।
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घटना के बाद दोनों युवतियों के साथ क्या हुआ?
पुलिस ने शिकायत के हवाले से बताया कि कथित वारदात के बाद आरोपी दोनों युवतियों को उनके गांव में छोड़कर चले गए। पुलिस के मुताबिक, आरोपी युवकों की पहचान युवतियों से पहले से थी। घटना के बाद मामला तुरंत थाने नहीं पहुंचा। सबसे पहले इस बारे में समुदाय के बुजुर्गों के साथ चर्चा की गई। इसके बाद बुधवार को बिरमित्रापुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पांचों युवकों को हिरासत में लिया।
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पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है?
पुलिस के मुताबिक, शिकायत दर्ज होने के बाद पांचों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। उनसे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। दोनों युवतियों का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। फिलहाल पुलिस की ओर से आरोपियों से पूछताछ और मामले की जांच जारी है। फिलहाल पांचों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों युवतियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। इस मामले में अभी पुलिस की जांच और आरोपियों से पूछताछ जारी है।
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