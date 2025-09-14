लिफ्ट दी फिर जंगल ले गए: ओडिशा में दो आदिवासी युवतियों के साथ दुष्कर्म, पांच गिरफ्तार; क्या है पूरा मामला?

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दोनों युवतियां करमा पूजा के कार्यक्रम से लौट रही थीं। घटना सोमवार रात करीब 10 बजे की बताई गई है। पांच युवकों ने मोटरसाइकिल से लिफ्ट देने की पेशकश की। आरोप है कि दोनों को पास के जंगल में ले जाया गया।पुलिस ने शिकायत के हवाले से बताया कि कथित वारदात के बाद आरोपी दोनों युवतियों को उनके गांव में छोड़कर चले गए। पुलिस के मुताबिक, आरोपी युवकों की पहचान युवतियों से पहले से थी। घटना के बाद मामला तुरंत थाने नहीं पहुंचा। सबसे पहले इस बारे में समुदाय के बुजुर्गों के साथ चर्चा की गई। इसके बाद बुधवार को बिरमित्रापुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पांचों युवकों को हिरासत में लिया।पुलिस के मुताबिक, शिकायत दर्ज होने के बाद पांचों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। उनसे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। दोनों युवतियों का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। फिलहाल पुलिस की ओर से आरोपियों से पूछताछ और मामले की जांच जारी है। फिलहाल पांचों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों युवतियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। इस मामले में अभी पुलिस की जांच और आरोपियों से पूछताछ जारी है।