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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 29 August 2026

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पढ़ें 29 अगस्त के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Sat, 29 Aug 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 29 August 2026

लाइव अपडेट

01:30 AM, 29-Aug-2026

Kathua News: रामकोट में धूमधाम से मनाया गया रक्षा बंधन का पर्व

रामकोट में धूमधाम से मनाया गया रक्षा बंधन का पर्व और पढ़ें
01:29 AM, 29-Aug-2026

Hamirpur (Himachal) News: नेपाल में बाढ़ के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी

Helpline numbers issued following floods in Nepal. और पढ़ें
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01:29 AM, 29-Aug-2026

Ghaziabad News: दो माह बाद दर्ज हुई चोरी की रिपोर्ट

शिकारपुर। प्राथमिक विद्यालय मानपुर से सरकारी सबमर्सिबल चोरी होने के करीब दो माह बाद पुलिस ने एसपी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की है। कोतवाली क्षेत्र के मानपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय से सबमर्सिबल चोरी हो गया था। और पढ़ें
01:29 AM, 29-Aug-2026

Panipat News: रक्षाबंधन पर बेबस बहनें, दो से तीन घंटे बस का इंतजार

Helpless sisters on Raksha Bandhan: waiting two to three hours for a bus.
रक्षाबंधन पर बेबस बहनें, दो से तीन घंटे बस का इंतजार और पढ़ें
01:29 AM, 29-Aug-2026

Hamirpur (Himachal) News: बाजार में फिसलकर गिरा प्रवासी अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

Migrant worker slips and falls in the market; dies before reaching the hospital. और पढ़ें
01:29 AM, 29-Aug-2026

Bhadohi News: तीर्थ पुरोहित ने किया श्रावणी उपाकर्म

The pilgrimage priest performed the Shravani Upakarma.
The pilgrimage priest performed the Shravani Upakarma. और पढ़ें
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01:29 AM, 29-Aug-2026

आज का राशिफल: कन्या-मीन राशि वालों को संभलकर करना होगा खर्च, करियर और कारोबार में मिलेंगे नए अवसर

Today Prediction Horoscope of 29 August 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
Aaj Ka Rashifal 29 August 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल आज सभी राशियों के जीवन पर अलग-अलग प्रभाव डालेगी। कुछ राशियों को करियर और धन के मामले में लाभ मिल सकता है, तो वहीं कुछ लोगों को रिश्तों और खर्चों को लेकर सावधानी बरतनी होगी। आइए जानते हैं मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। और पढ़ें
01:29 AM, 29-Aug-2026

Saharanpur News: आगे निकलने की होड़ में रोडवेज बसे आपस में टकराई, हादसा टला

Roadways buses collided while racing to overtake each other; a major accident was averted. और पढ़ें
01:29 AM, 29-Aug-2026

Ballia News: आज बलिया आएंगे सीएम योगी बाढ़ पीड़ितों को बांटेंगे राहत सामग्री

CM Yogi to visit Ballia today; will distribute relief materials to flood victims. और पढ़ें
01:29 AM, 29-Aug-2026

Bhadohi News: पथराव मामले में आठ नामजद, कई अज्ञात पर प्राथमिकी

FIR against eight named and several unidentified persons in stone pelting case और पढ़ें
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