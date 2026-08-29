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पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी की बढ़ी मुश्किलें, पुलिस ने दर्ज की FIR
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Sat, 29 Aug 2026 08:23 PM IST
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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के छात्र संगठन तृणमूल छात्र परिषद के आयोजकों के खिलाफ हेस्टिंग्स थाने में मामला दर्ज किया गया है।
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