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Hindi News ›   Video ›   India News ›   Modi Cabinet Expansion: Why is the Modi cabinet expansion being delayed?

मोदी कैबिनेट विस्तार में क्यों हो रही देरी?

Sat, 29 Aug 2026 09:02 PM IST
Suresh Kumar Shah वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Suresh Kumar Shah Updated Sat, 29 Aug 2026 09:02 PM IST
Modi Cabinet Expansion: Why is the Modi cabinet expansion being delayed?
मोदी कैबिनेट विस्तार में क्यों हो रही देरी? क्या कैबिनेट विस्तार के बाद परिसीमन पर होगा फैसला? क्या सितंबर में बुलाया जा सकता है संसद का विशेष सत्र?
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