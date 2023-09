पढ़ें 17 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

01:29 AM, 17-Sep-2023 हाई जंप में नीतू और शिव भगवान ने मारी बाजी Haryana State Open Senior and Open Junior Athletics Championship organized Haryana State Open Senior and Open Junior Athletics Championship organized और पढ़ें

01:29 AM, 17-Sep-2023 आप और कांग्रेस से नहीं परहेज, केजरीवाल और खरगे को खुद देकर आऊंगा न्योता : अभय चौटाला

01:29 AM, 17-Sep-2023 Kaushambi News: हत्याकांड... फर्जी मुकदमें में फंसाने की साजिश रच रहा प्रशासन मृतक शिवसरन के साढ़ू खटांगी गांव निवासी रामचंद्र ने पुलिस व प्रशासन पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है।

01:29 AM, 17-Sep-2023 Gorakhpur News: पूरे दिन धूप-छांव का खेल, उमस में कमी आने से मिली राहत Play of sun and shade throughout the day, relief from reduction in humidity

01:29 AM, 17-Sep-2023 Ambala News: शिक्षामंत्री के तेवर तल्ख, राजस्व लेखाकार निलंबित शहजादपुर/नारायणगढ़। उपमंडल में रायवाली, धनाना, लाहा और नन्हेड़ा गांव में शनिवार को जनसंवाद कार्यक्रम हुआ। इसमें शिक्षा, वन और पर्यावरण मंत्री कंवरपाल बतौर मुख्य अतिथि रहे।

01:29 AM, 17-Sep-2023 ओजोन परत से धरती पर सुरक्षित है जीवन : डॉ. चंद्रभान

01:28 AM, 17-Sep-2023 Gurugram News: युवती से फोन छीनने वाले दो लोगों को पांच साल की सजा Two people who snatched the phone from a girl were sentenced to five years

01:28 AM, 17-Sep-2023 Ambala News: जल्द मिलेंगी 50 इलेक्ट्रिक बसें, सिटी और कैंट में बनेंगे चार्जिंग प्वाइंट अंबाला। डीजल की जगह जल्द ही अंबाला की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। यह सुविधा हरियाणा रोडवेज अंबाला डिपो की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। डिपो को लगभग 50 इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली हैं।

01:27 AM, 17-Sep-2023 Gorakhpur News: एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग का दूसरा हिस्सा भी शुरू Second part of airport terminal building also started