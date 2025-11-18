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पढ़ें 2 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Wed, 02 Sep 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 2 September 2026

लाइव अपडेट

01:30 AM, 02-Sep-2026

Yamuna Nagar News: घर से काम न करके लाने पर स्कूल में शिक्षक ने छात्र को पीटा

घर से काम न करके लाने पर शिक्षक पर सातवीं के विद्यार्थी की पिटाई करने का आरोप लगा है। घटना बूड़िया स्थित सुमेर चंद्र जैन गीता विद्या मंदिर विद्यालय का है। घटना सोमवार की बताई जा रही है। और पढ़ें
01:29 AM, 02-Sep-2026

सफाई हड़ताल के बीच निगम का नया प्लान, शाम 7:30 बजे से उठेगा कूड़ा

Municipal Corporation's new plan amidst sanitation workers' strike: Garbage to be collected from 7:30 PM. और पढ़ें
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01:29 AM, 02-Sep-2026

Panchkula News: निफ्ट पंचकूला की तनिषी को राष्ट्रपति ने दिया गोल्ड मेडल

President awards gold medal to Tanishi of NIFT Panchkula. और पढ़ें
01:29 AM, 02-Sep-2026

Kathua News: एसडीएम, तहसीलदार व आबकारी अफसर भी एनडीपीएस मामले में कर सकेंगे कार्रवाई

एसडीएम, तहसीलदार व आबकारी अफसर भी एनडीपीएस मामले में कर सकेंगे कार्रवाई और पढ़ें
01:29 AM, 02-Sep-2026

Jhansi News: कबड्डी में कोटरा की टीम मारी बाजी

रानीपुर। निकटवर्ती ग्राम टिकरी में एक कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें कोटरा टीम और बगरौनी टीम ने भाग लिया। और पढ़ें
01:29 AM, 02-Sep-2026

Yamuna Nagar News: हड़ताली कर्मचारियों ने सड़क पर फेंका कूड़ा

Striking employees dumped garbage on the road
शहर में कूड़ा उठान को लेकर मंगलवार को एक बार फिर हड़ताली सफाई कर्मचारियों और एजेंसी के कर्मचारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। खालसा कॉलेज रोड पर दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई। और पढ़ें
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01:29 AM, 02-Sep-2026

Panchkula News: बिटना फीडर की बिजली सप्लाई आज चार घंटे रहेगी बंद

Power supply to the Bitna feeder will remain suspended for four hours today. और पढ़ें
01:29 AM, 02-Sep-2026

Panchkula News: 90% सरकारी स्कूलों में सफाई कर्मचारियों की कमी, नियुक्ति की मांग

Shortage of sanitation workers in 90% of government schools; demand for recruitment. और पढ़ें
01:29 AM, 02-Sep-2026

Panchkula News: हथियार के बल पर कार रुकवाकर हमला करने के आरोपी की जमानत खारिज

Bail rejected for accused who forced a car to stop at gunpoint and launched an attack. और पढ़ें
01:28 AM, 02-Sep-2026

Chandauli News: स्कूल जाने के रास्ते में जलभराव, ग्रामीणों का प्रदर्शन

Waterlogging on the way to school, villagers protest और पढ़ें
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