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पढ़ें 2 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:30 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:30 AM IST
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लाइव अपडेट
01:30 AM, 02-Sep-2026
Yamuna Nagar News: घर से काम न करके लाने पर स्कूल में शिक्षक ने छात्र को पीटाघर से काम न करके लाने पर शिक्षक पर सातवीं के विद्यार्थी की पिटाई करने का आरोप लगा है। घटना बूड़िया स्थित सुमेर चंद्र जैन गीता विद्या मंदिर विद्यालय का है। घटना सोमवार की बताई जा रही है। और पढ़ें
01:29 AM, 02-Sep-2026
सफाई हड़ताल के बीच निगम का नया प्लान, शाम 7:30 बजे से उठेगा कूड़ाMunicipal Corporation's new plan amidst sanitation workers' strike: Garbage to be collected from 7:30 PM. और पढ़ें
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01:29 AM, 02-Sep-2026
Panchkula News: निफ्ट पंचकूला की तनिषी को राष्ट्रपति ने दिया गोल्ड मेडलPresident awards gold medal to Tanishi of NIFT Panchkula. और पढ़ें
01:29 AM, 02-Sep-2026
Kathua News: एसडीएम, तहसीलदार व आबकारी अफसर भी एनडीपीएस मामले में कर सकेंगे कार्रवाईएसडीएम, तहसीलदार व आबकारी अफसर भी एनडीपीएस मामले में कर सकेंगे कार्रवाई और पढ़ें
01:29 AM, 02-Sep-2026
Jhansi News: कबड्डी में कोटरा की टीम मारी बाजीरानीपुर। निकटवर्ती ग्राम टिकरी में एक कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें कोटरा टीम और बगरौनी टीम ने भाग लिया। और पढ़ें
01:29 AM, 02-Sep-2026
Yamuna Nagar News: हड़ताली कर्मचारियों ने सड़क पर फेंका कूड़ा
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01:29 AM, 02-Sep-2026
Panchkula News: बिटना फीडर की बिजली सप्लाई आज चार घंटे रहेगी बंदPower supply to the Bitna feeder will remain suspended for four hours today. और पढ़ें
01:29 AM, 02-Sep-2026
Panchkula News: 90% सरकारी स्कूलों में सफाई कर्मचारियों की कमी, नियुक्ति की मांगShortage of sanitation workers in 90% of government schools; demand for recruitment. और पढ़ें
01:29 AM, 02-Sep-2026
Panchkula News: हथियार के बल पर कार रुकवाकर हमला करने के आरोपी की जमानत खारिजBail rejected for accused who forced a car to stop at gunpoint and launched an attack. और पढ़ें
01:28 AM, 02-Sep-2026