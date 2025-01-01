मानहानि मामला: 'सावरकर ने मुसलमानों से कभी नफरत नहीं की', राहुल गांधी के आरोप पर कोर्ट में परपोते ने क्या कहा?

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विनायक दामोदर सावरकर के परपोते सत्यकी सावरकर ने मंगलवार को पुणे की एक विशेष अदालत में कहा कि हिंदुत्व विचारक सावरकर ने 'कभी मुसलमानों से नफरत नहीं की'। उन्होंने कहा कि सावरकर की लिखी बातों में मुसलमानों की तरक्की के रास्ते बताए गए थे। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने बयानों में सावरकर को 'मुसलमानों से बहुत ज्यादा नफरत करने वाला' बताया।