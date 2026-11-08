बिहार: शॉर्ट सर्किट से एक शोरूम में लगी आग, अग्निशमन की तीन गाड़ियों ने पाया काबू

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के अति व्यस्त मोतीझील बाजार स्थित एक ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम में रविवार को आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आग से शोरूम को भारी नुकसान हुआ है। घटना के बाद आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दीपावली के दिन हुई इस घटना से शोरूम संचालक को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने हाल ही में दुकान में नए स्टॉक मंगाए थे।

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