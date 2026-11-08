दीपावली 2026: जय शाह, विराट कोहली और गौतम गंभीर ने दी दिवाली की बधाई, क्रिकेट जगत ने साझा किए खास संदेश

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आईसीसी चेयरमैन जय शाह, विराट कोहली, गौतम गंभीर समेत क्रिकेट जगत की कई दिग्गज हस्तियों ने दिवाली 2026 के मौके पर देशवासियों और प्रशंसकों को शुभकामनाएं दीं। सभी ने अपने संदेशों के जरिए सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

विज्ञापन देशभर में रविवार को दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर क्रिकेट जगत की कई दिग्गज हस्तियों ने भी देशवासियों और अपने प्रशंसकों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं। आईसीसी चेयरमैन जय शाह, भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और मुख्य कोच गौतम गंभीर समेत कई क्रिकेट हस्तियों ने सोशल मीडिया के जरिए खुशहाली, शांति और समृद्धि की कामना की।

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जय शाह ने शांति, प्रगति और समृद्धि का दिया संदेश

आईसीसी चेयरमैन और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्व सचिव जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिवाली की शुभकामनाएं साझा कीं। उन्होंने कामना की कि रोशनी का यह पर्व सभी को शांति, प्रगति और समृद्धि से भरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित करे। जय शाह ने अपने संदेश में लिखा, 'रोशनी का यह त्योहार शांति, प्रगति और समृद्धि से भरे भविष्य के निर्माण के हमारे संकल्प को मजबूत करे। सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।'

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May the festival of lights strengthen our resolve to build a future filled with peace, progress and prosperity. Wishing everyone a very Happy Diwali 🪔 https://t.co/2u87wRJaT4 — Jay Shah (@JayShah) November 8, 2026

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विराट कोहली ने परिवार के लिए मांगी खुशहाली

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने भी इंस्टाग्राम के जरिए दिवाली की बधाई दी। उन्होंने दिवाली से जुड़ी एक तस्वीर साझा करते हुए सभी के जीवन में खुशियों, समृद्धि और सकारात्मकता की कामना की। कोहली ने अपने संदेश में लिखा कि रोशनी का यह त्योहार सभी के जीवन में खुशियां, समृद्धि और अनंत सकारात्मकता लेकर आए। उन्होंने लोगों और उनके परिवारों को सुखद एवं समृद्ध दिवाली की शुभकामनाएं दीं।

गौतम गंभीर ने टीम इंडिया को दी बधाई

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने खास अंदाज में टीम इंडिया को दिवाली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'हम बड़ी जीत के लिए खेलते हैं - एक अरब दिलों के लिए!!! हैप्पी दिवाली, टीम इंडिया।' गंभीर के इस संदेश में टीम इंडिया के लिए बड़े लक्ष्य हासिल करने और करोड़ों भारतीयों का दिल जीतने का जज्बा नजर आया।

" We Play to Win BIG - A Billion Hearts" !!! ♥️Happy Diwali https://t.co/REC4BjliwX — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) November 8, 2026

राजीव शुक्ला ने मां लक्ष्मी और गणेश जी का किया स्मरण

बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी दिवाली के अवसर पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने अपने संदेश में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का स्मरण करते हुए सभी के घर-परिवार में सुख, शांति, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। उन्होंने लिखा कि दीपों का पावन प्रकाश लोगों के जीवन से अंधकार दूर करे और खुशियों, सकारात्मकता तथा नई उम्मीदों से जीवन को रोशन करे।

दीपावली के पावन पर्व पर दीपों की दिव्य आभा आपके जीवन के हर अंधकार को दूर कर खुशियों, सकारात्मकता और नई आशाओं का संचार करे। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा एवं भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से आपके घर-परिवार में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि का सदैव वास हो। आप सभी को एवं आपके समस्त परिवारजनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। यह मंगलमय पर्व सभी के जीवन में खुशहाली, सौहार्द और नई ऊर्जा लेकर आए। — Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) November 8, 2026

पार्थिव पटेल और केविन पीटरसन ने भी दी बधाई

पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने दिवाली के मौके पर परंपराओं और अपनों के साथ बिताए जाने वाले पलों को याद किया। उन्होंने कहा कि कुछ परंपराएं कभी पुरानी नहीं होतीं और कुछ पल जीवनभर यादों में बने रहते हैं। उन्होंने सभी को प्यार, खुशियों और रोशनी से भरी दिवाली की शुभकामनाएं दीं। वहीं, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने भी अपने दोस्तों और प्रशंसकों को दिवाली की बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह त्योहार सभी के जीवन में प्यार, हंसी और खुशियां लेकर आएगा।

Some traditions never grow old, and some moments become memories we carry with us forever. A little light, a lot of love and the people who matter most. Wishing everyone a wonderful Diwali! 🪔 https://t.co/zoKSFBBP93 — Parthiv Patel (@parthiv9) November 8, 2026

बीसीसीआई और एसए20 लीग ने क्या कहा?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान और एसए20 लीग के कमिश्नर ग्रीम स्मिथ ने भी लीग के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए क्रिकेट जगत को दिवाली की बधाई दी। उन्होंने सभी के जीवन में खुशियों, सफलता और यादगार पलों की कामना की।