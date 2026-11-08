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बिहार: पत्नी को घर बुलाने की जिद पड़ी भारी? नालंदा में युवक की मौत से मचा हड़कंप

Sun, 08 Nov 2026 02:39 PM IST
पटना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नालंदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नालंदा Published by: पटना ब्यूरो Updated Sun, 08 Nov 2026 02:39 PM IST
सार

बिहार के नालंदा में 22 वर्षीय ई-रिक्शा चालक विक्रम कुमार ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों के अनुसार, पत्नी के मायके जाने और उसके वापस नहीं लौटने को लेकर दोनों के बीच फोन पर विवाद चल रहा था।

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कमरे में फंदे से लटका मिला 22 वर्षीय युवक, जांच शुरू। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नालंदा थाना क्षेत्र के रंगीला बिगहा गांव में एक 22 वर्षीय युवक ने शनिवार शाम फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान गांव निवासी राजेंद्र यादव के पुत्र विक्रम कुमार के रूप में हुई है। विक्रम पेशे से ई-रिक्शा चालक था और इसी से अपने पूरे परिवार का भरण-पोषण करता था। घटना से ठीक पहले युवक ने मोबाइल से अपना एक वीडियो भी बनाया था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है।

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दो साल पहले हुई थी शादी, पत्नी के मायके जाने से था परेशान
परिजनों के अनुसार, विक्रम की शादी करीब दो साल पहले नवादा जिले के रजौली निवासी प्रीति कुमारी से हुई थी। दोनों का एक छोटा बच्चा भी है। पिछले 15 दिनों से प्रीति अपने मायके रजौली में रह रही थी। विक्रम लगातार उसे ससुराल लौटने के लिए कह रहा था, लेकिन उसकी पत्नी दो महीने बाद आने की बात कह रही थी। इसी बात को लेकर पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच फोन पर लगातार कहासुनी हो रही थी।

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मोहल्ले के लोगों को फोन कर पत्नी ने दी थी अनहोनी की सूचना
मृतक के भाई विकास कुमार ने बताया कि घटना से कुछ देर पहले तक विक्रम बिल्कुल सामान्य लग रहा था और घर के लोगों से बातचीत कर रहा था। इसके बाद परिवार के लोग बाहर चले गए। इसी दौरान विक्रम कमरे में गया और फांसी लगाने की तैयारी करने लगा। वह वीडियो बनाकर अपनी पत्नी को दिखा रहा था। पत्नी को जब अनहोनी की आशंका हुई तो उसने घर के लोगों को सीधे फोन करने के बजाय गांव और मोहल्ले के कुछ अन्य लोगों को कॉल किया। उसने बताया कि विक्रम फांसी लगाने जा रहा है। सूचना मिलते ही ग्रामीण दौड़कर घर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर युवक को नीचे उतारा।

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अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में तोड़ा दम
घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से गंभीर हालत में विक्रम को पावापुरी स्थित वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।



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क्या कहती है पुलिस
नालंदा थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि युवक की पत्नी मायके में थी। फोन पर बातचीत के दौरान हुए विवाद के बाद युवक ने यह आत्मघाती कदम उठाया। युवक अपनी पत्नी को तुरंत घर बुलाना चाहता था, जबकि वह दो महीने बाद आने की बात कह रही थी। पुलिस ने युवक का मोबाइल जब्त कर लिया है। उसमें फांसी लगाने से पहले बनाया गया वीडियो मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की ओर से लिखित आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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