भारत vs न्यूजीलैंड: केएल राहुल ने जीता दिल, ग्राउंड स्टाफ की महिला सदस्य को गिफ्ट किया अवॉर्ड में मिला फोन

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विज्ञापन भारतीय टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल ने मैदान पर अपने शानदार प्रदर्शन के साथ-साथ मैदान के बाहर भी अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीत लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश से प्रभावित दूसरे वनडे मुकाबले के बाद राहुल ने 'गेम चेंजर ऑफ द मैच' अवॉर्ड में मिले मोबाइल फोन को ग्राउंड स्टाफ की एक महिला सदस्य को गिफ्ट कर दिया। राहुल के इस खास अंदाज की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है।

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बीसीसीआई ने वीडियो शेयर कर की तारीफ

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इस खूबसूरत पल का वीडियो शेयर किया। इसके साथ कैप्शन में लिखा, 'बड़ा खिलाड़ी, उससे भी बड़ा दिल'। वीडियो में देखा जा सकता है कि केएल राहुल ग्राउंड स्टाफ की महिला सदस्य को अपना अवॉर्ड वाला मोबाइल फोन देते हैं। अचानक मिले इस तोहफे से महिला हैरान रह जाती हैं और राहुल का आभार जताती हैं। महिला ने वीडियो में कहा, 'उन्होंने मुझे अपना जीता हुआ फोन दे दिया। मैं थोड़ी हैरान हूं। लेकिन यह उनका बहुत अच्छा व्यवहार था कि उन्होंने मुझे यह फोन दिया। मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी।' इस दौरान राहुल मुस्कुराते हुए नजर आए।

Big player. Bigger heart 💙 🎥 An act of kindness and pure 𝙆𝙇𝙖𝙨𝙨 🙌 #TeamIndia | #NZvIND | @klrahul https://t.co/BgT005WZlp — BCCI (@BCCI) November 8, 2026 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इस खूबसूरत पल का वीडियो शेयर किया। इसके साथ कैप्शन में लिखा, 'बड़ा खिलाड़ी, उससे भी बड़ा दिल'। वीडियो में देखा जा सकता है कि केएल राहुल ग्राउंड स्टाफ की महिला सदस्य को अपना अवॉर्ड वाला मोबाइल फोन देते हैं। अचानक मिले इस तोहफे से महिला हैरान रह जाती हैं और राहुल का आभार जताती हैं। महिला ने वीडियो में कहा, 'उन्होंने मुझे अपना जीता हुआ फोन दे दिया। मैं थोड़ी हैरान हूं। लेकिन यह उनका बहुत अच्छा व्यवहार था कि उन्होंने मुझे यह फोन दिया। मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी।' इस दौरान राहुल मुस्कुराते हुए नजर आए।

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मुश्किल परिस्थिति में राहुल ने खेली अहम पारी

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में केएल राहुल को उनके उपयोगी प्रदर्शन के लिए 'गेम चेंजर ऑफ द मैच' चुना गया था। बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में राहुल ने नाबाद 26 रन बनाए। उन्होंने 34 गेंदों की अपनी पारी में दो चौके और एक छक्का लगाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम एक समय मुश्किल में थी और सात विकेट गंवा चुकी थी। ऐसे में राहुल ने एक छोर संभाले रखा। उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ पांचवें विकेट के लिए 39 रनों की अहम साझेदारी भी की। अय्यर ने 30 रन बनाए।

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