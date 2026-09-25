Live
Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 25 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 25 Sep 2026 08:30 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 08:30 AM IST
खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
विज्ञापन
लाइव अपडेट
08:24 AM, 25-Sep-2026
बिहार : पुलिस का काम करने लगे अपराधी; क्राइम सीरियल की तरह मौका-ए-वारदात पर नाट्य रूपांतरण का राज खुलाBihar Police : बड़ी वारदात में पुलिस तथ्यों का मिलान करने के लिए आपराधिक सीन को री-क्रिएट करती है। क्राइम पर बनने वाले धारावाहिकों में भी यही दिखाया जाता है। लेकिन, अब अपराधी भी नाट्य रूपांतरण कर पुलिस को भटकाने लगे हैं। और पढ़ें
07:51 AM, 25-Sep-2026
बिहार: स्कूल जा रही थी छात्रा, गाड़ी में जबरन उठाया; 14 साल की छात्रा को पुलिस ने ऐसे बचायासारण के मशरक थाना क्षेत्र में स्कूल जा रही 14 वर्षीय छात्रा को दो युवकों ने कथित तौर पर चार पहिया वाहन में जबरन बैठाकर ले जाने की कोशिश की। घटना देखकर एक युवक ने छात्रा के परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद 112 की गश्ती टीम ने संदिग्ध वाहन की तलाश शुरू की। और पढ़ें
विज्ञापन
07:48 AM, 25-Sep-2026
बिहार का मौसम: पटना समेत कई जिलों में हो रही बारिश, पेड़ गिरने से तीन छात्राओं की मौत; कहां पर बाढ़ का खतरा?Bihar Weather News: बिहार के कई जिलों में आज भी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। पटना में रुक-रुक कर बारिश हो रही है। कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आइये जानते हैं मौसम का हाल...
और पढ़ें
07:47 AM, 25-Sep-2026