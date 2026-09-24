नालंदा खुला विश्वविद्यालय: एमसीए में दाखिले की चयन प्रक्रिया 25 सितंबर से, परीक्षा फॉर्म की तारीख भी तय

नालंदा खुला विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने एमसीए को छोड़कर बाकी सभी पाठ्यक्रमों में नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 8 अक्तूबर तक नामांकन करा सकेंगे। विश्वविद्यालय ने यह फैसला दूर-दराज के क्षेत्रों के विद्यार्थियों और पहले से विश्वविद्यालय से जुड़े छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया है।

एमसीए के लिए पटना में होगी चयन प्रक्रिया

नालंदा खुला विश्वविद्यालय के एमसीए पाठ्यक्रम में सत्र 2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, एमसीए में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए चयन प्रक्रिया 25 और 26 सितंबर को आयोजित की जा रही है। यह प्रक्रिया पटना स्थित मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय परिसर में होगी। एमसीए में दाखिला लेने वाले छात्र-छात्राओं को निर्धारित तिथि पर चयन स्थल पर उपस्थित होकर चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है।

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8 अक्तूबर तक नामांकन, इसके बाद नहीं बढ़ेगी तारीख

कुलपति प्रोफेसर रवींद्र कुमार, कुलसचिव प्रोफेसर अभय कुमार सिंह और नामांकन प्रभारी डॉ. किरण पाण्डेय ने संयुक्त रूप से बताया कि एमसीए को छोड़कर विश्वविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 8 अक्तूबर कर दी गई है।

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विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह नामांकन की अंतिम विस्तारित तिथि है। यह फैसला मुख्य रूप से पुराने विद्यार्थियों के व्यापक शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, 8 अक्तूबर के बाद किसी भी परिस्थिति में नामांकन की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

26 सितंबर से भर सकेंगे स्नातक सेमेस्टर-2 का परीक्षा फॉर्म

नामांकन प्रक्रिया के साथ ही विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। एनओयू के चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम सीबीसीएस के तहत संचालित बीए और बीएससी पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर पार्ट-2 के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी 26 सितंबर से 7 अक्तूबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे और निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कर सकेंगे। परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से परीक्षा फॉर्म भरने और शुल्क जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस तरह नालंदा खुला विश्वविद्यालय ने एक ओर जहां एमसीए को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए विद्यार्थियों को 8 अक्तूबर तक अतिरिक्त समय दिया है, वहीं स्नातक सेमेस्टर-2 के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी 26 सितंबर से शुरू की जा रही है।