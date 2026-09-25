फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   CCTV-footage-surfaced-three-youths-drowning-entering-Ganges-idol-immersion

बिहार न्यूज: एक मिनट में गंगा में समा गए दो किशोर, सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक मंजर; एक की जान बची

Fri, 25 Sep 2026 11:56 AM IST
पटना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: पटना ब्यूरो Updated Fri, 25 Sep 2026 11:56 AM IST
सार

पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र स्थित पोस्ट ऑफिस गंगा घाट पर कर्मा पूजा के दौरान मूर्ति विसर्जन के बाद गंगा में स्नान करने पहुंचे तीन युवक गहरे पानी में चले गए। सीसीटीवी फुटेज में बुधवार सुबह करीब 6:22 बजे तीनों के धीरे-धीरे गहरे पानी की ओर जाने और महज एक मिनट में दो युवकों के डूबने का घटनाक्रम कैद हुआ।

विज्ञापन
CCTV-footage-surfaced-three-youths-drowning-entering-Ganges-idol-immersion
बाढ़ के गंगा घाट पर बड़ा हादसा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र स्थित पोस्ट ऑफिस गंगा घाट पर कर्मा पूजा को लेकर मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। गंगा में स्नान करने पहुंचे तीन युवक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। इनमें से एक युवक को मौके पर मौजूद लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि दो किशोर गंगा में डूब गए। घटना का लाइव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पूरी घटना कैद हो गई।

विज्ञापन

एक मिनट में गहरे पानी में समा गए दो युवक

सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, बुधवार सुबह करीब 6:22 बजे तीन युवक गंगा में स्नान करने के दौरान धीरे-धीरे गहरे पानी की तरफ चले गए। फुटेज में दिखाई दे रहा है कि घाट पर मौजूद लोगों के सामने ही महज एक मिनट के भीतर दो युवक गंगा में डूब गए। इस दौरान तीसरा युवक भी डूबने लगा और अपनी जान बचाने के लिए काफी देर तक पानी में संघर्ष करता रहा। उसे बचाने के लिए मौके पर मौजूद एक स्थानीय व्यक्ति ने पानी में डिब्बा फेंका, लेकिन युवक उसे पकड़ नहीं पाया।

विज्ञापन

युवक ने जोखिम में डालकर बचाई तीसरे की जान

जब डूब रहा युवक लगातार पानी में संघर्ष कर रहा था, तभी वहां मौजूद एक अन्य युवक ने अपनी जान की परवाह किए बिना गंगा में उतरकर उसे बचाने की कोशिश की। काफी प्रयास के बाद उसने डूब रहे युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस तरह तीसरे युवक की जान बच गई, लेकिन दो अन्य किशोर गहरे पानी में डूब गए।

विज्ञापन
विज्ञापन

15 वर्षीय सुजीत का शव मिला, पियूष की तलाश जारी

गंगा में डूबे दोनों किशोरों में से 15 वर्षीय सुजीत कुमार का शव घटना के अगले दिन गुरुवार को बरामद कर लिया गया। वहीं, दूसरे डूबे किशोर 10 वर्षीय पियूष कुमार का शव खबर लिखे जाने तक नहीं मिल पाया था। दोनों किशोर बाढ़ के गुलाबबाग इलाके के रहने वाले थे।

पियूष की तलाश के लिए गोताखोरों की टीम गंगा नदी में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। नदी में संभावित स्थानों पर तलाश की जा रही है।

हादसे के बाद परिजनों में मचा कोहराम

हादसे की खबर मिलते ही दोनों किशोरों के परिवारों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, गंगा में लगातार चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच पियूष के परिजन उसके मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

घाटों की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस हादसे ने नदी घाटों पर मूर्ति विसर्जन और स्नान के दौरान सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। गहरे पानी वाले घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था, लोगों को खतरनाक हिस्सों में जाने से रोकने और प्रशासनिक निगरानी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हादसे की गंभीरता और घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत एक बार फिर सामने आई है।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed