बिहार : पुलिस का काम करने लगे अपराधी; क्राइम सीरियल की तरह मौका-ए-वारदात पर नाट्य रूपांतरण का राज खुला

मृतक के परिजनों ने क्या कहा?

मृतक का नाम लालो महतो था। मृतक के परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी कि लालो महतो के दरवाजे पर उनका जानी दुश्मन मनोज महतो एक आदमी के साथ आया और एक लोटा पानी मांगा। लालो महतो लोटा देने लगे तो मनोज महतो ने गोली मार दी। मृतक के परिजनों ने मनोज महतो को पहचानने की बात पुलिस को बताई। साथ ही परिवार के लोगों को ही बाकी गवाह भी बनाया।



आरोपी के परिजनों ने क्या कहा?

पुलिस पहले ही मामले को संदिग्ध मान रही, लेकिन गोली मारने का आरोप मनोज महतो पर लगा तो पुलिस ने अगले दिन उसे गिरफ्तार कर लिया। अब मनोज महतो के परिजनों का कहना है कि जानी दुश्मन ने घर पहुंचकर पानी मांगा और लालो महतो पानी देने भी लगा, यह एक ही बात सबकुछ साफ कर दे रही है। इसके बावजूद पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। वैज्ञानिक अनुसंधान कराना था तो शव का पोस्टमार्टम किसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया जाता, जहां कोई विशेषज्ञ यह पुष्टि कर सके कि जीवित शख्स की हत्या की गई या हादसे में मृत व्यक्ति की हत्या का आरोप लगा दिया गया।



पुलिस तकनीकी अनुसंधान कर रही

बेगूसराय एसपी मनीष के अनुसार- इस घटना में बहुत कुछ संदेहास्पद लग रहा है, इसलिए किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं जा रहा है। मोबाइल लोकेशन से लेकर सीसीटीवी फुटेज तक की जांच हो रही है। शव पर दिखे निशान से लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर उसके मिलान तक की जांच होगी। अभी किसी निर्णय तक नहीं पहुंचा जा सकता है। जिस आरोपी पर गोली मारने का आरोप लगाया गया था और उसकी पहचान बताई गई थी, उसे गिरफ्तार किया गया है।