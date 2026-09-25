बिहार: जमुई के बाद अब बांका का वीडियो वायरल, युवती से अभद्रता पर एफआईआर; तीन आरोपियों की तलाश तेज

बांका के प्रसिद्ध पर्यटन और धार्मिक स्थल मंदार पर्वत पर युवती के साथ कथित छेड़खानी, अभद्र व्यवहार, गाली-गलौज और धमकी देने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बौंसी थाना पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, घटना 3 जून 2026 की है, जिसका वीडियो 22 सितंबर को व्हाट्सऐप के माध्यम से पुलिस के संज्ञान में आया। मामले में तीन आरोपियों की पहचान हुई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस के अनुसार, 22 सितंबर 2026 की दोपहर करीब 2:45 बजे बौंसी थाना के सोशल मीडिया सेल को व्हाट्सऐप के माध्यम से मंदार पर्वत परिसर का एक आपत्तिजनक वीडियो प्राप्त हुआ। जांच में सामने आया कि वीडियो पुराना है और 3 जून 2026 की घटना से संबंधित है। वीडियो सोशल मीडिया पर हाल के दिनों में तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो का संज्ञान लेते हुए बौंसी थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम सशस्त्र बलों के साथ मंदार पर्वत पहुंची। टीम ने घटनास्थल का सत्यापन किया और वीडियो की जांच के साथ स्थानीय दुकानदारों और ग्रामीणों से भी पूछताछ की। इसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान और छापेमारी शुरू की गई।

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दोस्तों के साथ मंदार घूमने गई थी युवती

पुलिस की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, पीड़िता 3 जून 2026 को अपने दो दोस्तों के साथ मंदार पहाड़ घूमने गई थी। इसी दौरान वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे तीन युवकों ने उसे घेर लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने युवती का हाथ पकड़कर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली-गलौज की और धमकी भी दी। पुलिस के अनुसार, घटना के दौरान आरोपियों में शामिल अब्दुल्ला ने पीड़िता के दोस्त से ऑनलाइन माध्यम से अपने खाते में 1,500 रुपये ट्रांसफर करवाए। इसके बाद पीड़िता और उसके साथियों को वहां से जाने दिया गया।

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BNS और आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज

मामले में बौंसी थाना कांड संख्या 248/26 दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74, 75, 76 और 3(5) के साथ आईटी एक्ट की धारा 66ई और 67ए के तहत मामला दर्ज किया है। वायरल वीडियो को डिजिटल साक्ष्य के रूप में सुरक्षित कर अनुसंधान में शामिल किया गया है।



शुरुआत में वीडियो में 6-7 अज्ञात युवकों के दिखाई देने की बात सामने आई थी। पुलिस की जांच के बाद घटना में संलिप्त तीन युवकों की पहचान अब्दुल्ला, नितीश कुमार राय और विकास कुमार के रूप में की गई है।

तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी

पुलिस ने तीनों आरोपियों को अप्राथमिक अभियुक्त बताया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि तीनों की गिरफ्तारी जल्द होने की संभावना है। बांका पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है और घटना से जुड़े डिजिटल एवं अन्य साक्ष्यों को अनुसंधान में शामिल किया गया है। पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के साथ मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।