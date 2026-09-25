फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Bihar Weather: Rain lashes several districts, including Patna; Kosi, Weather forecast, rain Flood alert

बिहार का मौसम: पटना समेत कई जिलों में हो रही बारिश, पेड़ गिरने से तीन छात्राओं की मौत; कहां पर बाढ़ का खतरा?

Fri, 25 Sep 2026 07:48 AM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Fri, 25 Sep 2026 07:48 AM IST
सार

Bihar Weather News: बिहार के कई जिलों में आज भी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। पटना में रुक-रुक कर बारिश हो रही है। कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आइये जानते हैं मौसम का हाल...
 

विज्ञापन
Bihar Weather: Rain lashes several districts, including Patna; Kosi, Weather forecast, rain Flood alert
बिहार में बारिश। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पटना समेत कई जिलों में पिछले 36 घंटे से रुक-रुककर बारिश हो रही है। मौसम सुहाना तो हो चुका है लेकिन कई इलाकों में जलजमाव से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पटना में लोग अपने घरों में पंखें नहीं चला रहे हैं। तापमान में गिरावट के कारण चादर ओढ़कर सोना पड़ रहा है। मौसम विभाग की मानें तो अगले 24 घंटें तक यही स्थिति रहने के आसार है। इसके बाद अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी।  मौसम विभाग ने 25 सितंबर को भी बिहार के अलग-अलग हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी बिहार के कई जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं मध्य बिहार में अनेक स्थानों और उत्तर-पूर्वी हिस्से में कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावना है।

विज्ञापन


मध्य बिहार में भी बारिश के आसार
सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, गया और नवादा में अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई को हरे रंग में दिखाया गया है। यहां कुछ स्थानों पर बारिश होने का पूर्वानुमान है।
विज्ञापन


समस्तीपुर में पेड़ गिरने से तीन छात्रा की मौत
वहीं समस्तीपुर में पेड़ गिरने से 3 छात्राओं की मौत हो गई। जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि गुरुवार दोपहर बारिश व आंधी-तूफान के दौरान स्कूल परिसर में बरगद का सूखा पेड़ गिर गया था। हादसे में तीन बच्चों की मौत हुई। मृतकों की पहचान विद्यालय में अध्ययनरत छात्रा सपना कुमारी (10), पायल कुमारी (11) और गुलनाज खातून (10) के रूप में हुई है। वहीं बांका में दीवार गिरने से एक महिला की जान चली गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


नेपाल में बारिश से कोसी इलाके में अलर्ट
इधर, नेपाल में भी लगातार बारिश हो रही है। इससे कोसी नदी के जलस्तर में काफी वृद्धि हो रही है। इससे सुपौल, सहरसा और मधेपुरा ने लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। आज छह लाख क्यूसेक तक पानी डिस्चार्ज होने की आशंका है। जल संसाधन विभाग ने अपनी अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। 


कहां-कितनी बारिश हुई जानिए
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, पिछले 24 घंटे में खगड़िया में सबसे अधिक 74 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं कटिहार के कुरसेला में 67.8 मिमी और बांका के कटोरिया में 63.4 मिमी बारिश हुई। वहीं पटना के होसवारी में 62.8 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा मधेपुरा के संग्रामपुर में 62.2 मिमी, नालंदा के हरनौत में 62 मिमी और पूर्णिया के ढेंगराघाट में 58.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई। नालंदा के सरमेरा में 57.8 मिमी, बांका के बौसी में 57.8 मिमी, शेखपुरा के घाट कुसुम्भा में 57.2 मिमी, पूर्णिया के भवानीपुर में 56 मिमी, बांका के चंदन में 54 मिमी और बेलहर में 53.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा बांका के घुरिया में 52.4 मिमी, पटना के खुसरूपुर में 52.4 मिमी, सीतामढ़ी के ढेंगराब्रिज में 52 मिमी, बेगूसराय के तेघड़ा में 50.8 मिमी और भागलपुर के कहलगांव में 50.6 मिमी बारिश हुई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed