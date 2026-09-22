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शिक्षक बनने का अवसर: बिहार में 32388 शिक्षकों की भर्ती के लिए बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन जारी; देखें तारीखें

Tue, 22 Sep 2026 05:58 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: प्रतीक पांडेय Updated Tue, 22 Sep 2026 05:58 PM IST
सार

बिहार लोक सेवा आयोग ने टीआरई-4.0 के तहत 32,388 विद्यालय अध्यापक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। आयोग के परीक्षा कैलेंडर में भी टीआरई-4.0 के 32,388 पद दर्ज हैं। 

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बिहार लोक सेवा आयोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिहार लोक सेवा आयोग ने विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण यानी टीआरई-4.0 के तहत 32,388 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए होगी। आयोग के परीक्षा कैलेंडर में टीआरई-4.0 के लिए 32,388 रिक्त पदों का उल्लेख किया गया है।
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पुराने विज्ञापन को रद्द कर नए सिरे से भर्ती
आपके दिए विवरण के अनुसार, आयोग ने पहले जारी विज्ञापन संख्या 14/2026 को रद्द करते हुए नए सिरे से भर्ती विज्ञापन जारी किया है। नए विज्ञापन में पात्र भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। हालांकि, विज्ञापन संख्या में बदलाव की पुष्टि के लिए आयोग की ओर से जारी मूल विज्ञापन को देखना जरूरी है, क्योंकि बीपीएससी की वेबसाइट के उपलब्ध पेज पर अभी टीआरई-4.0 के लिए विज्ञापन संख्या 14/2026 प्रदर्शित हो रही है।
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25 सितंबर से शुरू होगा आवेदन
आपके दिए विवरण के मुताबिक, टीआरई-4.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 सितंबर 2026 से शुरू होगी। उम्मीदवार 26 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन शुल्क जमा करने की प्रक्रिया भी 25 सितंबर से शुरू होगी, जबकि शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।
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यह भी पढ़ें: बिहार न्यूज: नाबालिग से अभद्रता का वीडियो वायरल करना पड़ा भारी, 120 सोशल मीडिया प्रोफाइल पर केस

परीक्षा की तारीख अभी तय नहीं
बीपीएससी के मौजूदा परीक्षा कैलेंडर में टीआरई-4.0 के लिए परीक्षा की तारीख अभी तय नहीं बताई गई है। आयोग ने उल्लेख किया है कि प्रारंभिक परीक्षा की तारीख आवेदन अवधि पूरी होने के बाद जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया से जुड़े निर्देश आधिकारिक विज्ञापन में ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है।

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