शिक्षक बनने का अवसर: बिहार में 32388 शिक्षकों की भर्ती के लिए बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन जारी; देखें तारीखें

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बिहार लोक सेवा आयोग ने विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण यानी टीआरई-4.0 के तहत 32,388 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए होगी। आयोग के परीक्षा कैलेंडर में टीआरई-4.0 के लिए 32,388 रिक्त पदों का उल्लेख किया गया है।