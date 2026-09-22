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बिहार: बाढ़ के बीच बेगूसराय पहुंचे सोनू सूद, नाव से सीहमा के पथला टोला जाकर सुनी लोगों की परेशानी

Tue, 22 Sep 2026 01:41 PM IST
मुंगेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय Published by: मुंगेर ब्यूरो Updated Tue, 22 Sep 2026 01:41 PM IST
सार

बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद मंगलवार को बाढ़ प्रभावित बेगूसराय पहुंचे और पानी से घिरे परिवारों से सीधे मुलाकात की। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत रामदीरी से की, जहां बाढ़ की स्थिति का जायजा लेकर स्थानीय लोगों से उनकी परेशानियां और जरूरतें जानीं।

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बेगूसराय बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते सोनू सूद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद मंगलवार को बाढ़ प्रभावित बेगूसराय पहुंचे। उनका यह दौरा किसी फिल्म की शूटिंग के लिए नहीं, बल्कि बाढ़ के पानी से घिरे उन परिवारों से मिलने के लिए था, जो इन दिनों मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। सोनू सूद अपनी टीम के साथ सीधे प्रभावित इलाकों में पहुंचे और लोगों से बातचीत कर उनकी परेशानियां और जरूरतें जानीं। इस दौरान उनकी टीम ने जरूरतमंद परिवारों के बीच राहत सामग्री भी वितरित की।

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सोनू सूद ने अपने दौरे की शुरुआत रामदीरी से की। यहां उन्होंने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित लोगों से सीधा संवाद किया। स्थानीय लोगों ने उन्हें बाढ़ के कारण हो रही दिक्कतों और अपनी जरूरतों के बारे में बताया। इसके बाद वह उन इलाकों की ओर रवाना हुए, जहां बाढ़ के पानी के कारण पहुंचना आसान नहीं है।

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नाव पर सवार होकर सीहमा के पथला टोला पहुंचे

रामदीरी के बाद सोनू सूद अपनी टीम के साथ नाव पर सवार होकर सीहमा के पथला टोला पहुंचे। चारों ओर फैले बाढ़ के पानी के बीच नाव से सफर करते हुए वह पानी से घिरे परिवारों तक पहुंचे। पथला टोला में उन्होंने प्रभावित लोगों से आमने-सामने बातचीत कर उनकी स्थिति जानी। स्थानीय लोगों ने बाढ़ के कारण सामने आ रही परेशानियों और अपनी जरूरतों के बारे में उन्हें बताया। सोनू सूद ने उनकी बातें ध्यान से सुनीं और मौके की परिस्थितियों को करीब से देखा। उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि बाढ़ के कारण लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

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प्रभावित परिवारों के बीच राहत सामग्री भी बांटी

सोनू सूद के दौरे के दौरान उनकी टीम ने जरूरतमंद परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण भी किया। बाढ़ के पानी से घिरे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचने से स्थानीय परिवारों को तत्काल मदद मिली। सोनू सूद काफी देर तक प्रभावित लोगों के बीच रहे और उनसे सीधे बातचीत करते रहे। उन्होंने परिवारों की स्थिति और उनकी जरूरतों को समझने पर जोर दिया। उनका दौरा सिर्फ बाढ़ की स्थिति देखने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने प्रभावित लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनीं।

नाव से अपने बीच पहुंचे अभिनेता को देखकर उत्साहित हुए लोग

बाढ़ के मुश्किल हालात के बीच सोनू सूद को नाव से अपने बीच पहुंचा देखकर स्थानीय लोगों में उत्साह नजर आया। लोगों ने उनसे खुलकर अपनी परेशानियां साझा कीं और बाढ़ के कारण पैदा हुई समस्याओं की जानकारी दी। सोनू सूद का दौरा इसलिए भी खास रहा कि उन्होंने प्रभावित इलाकों को दूर से देखने के बजाय नाव के जरिए पानी से घिरे और दुर्गम इलाके तक पहुंचकर लोगों से सीधा संवाद किया।

रामदीरी से पथला टोला तक बाढ़ पीड़ितों के बीच रहे

बेगूसराय में सोनू सूद के पूरे दौरे का केंद्र बाढ़ से प्रभावित परिवार रहे। रामदीरी से लेकर सीहमा के पथला टोला तक उन्होंने लोगों के बीच पहुंचकर उनकी स्थिति जानी। इस दौरान उनकी टीम ने जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री भी बांटी।


बाढ़ के पानी से घिरे परिवारों के बीच सोनू सूद का नाव से पहुंचना मंगलवार को बेगूसराय में चर्चा का विषय रहा। उनके इस दौरे के दौरान प्रभावित लोगों से सीधे संवाद और मौके पर राहत सामग्री पहुंचाने पर स्थानीय लोगों ने भी ध्यान दिया।

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