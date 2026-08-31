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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 31 अगस्त के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 31 Aug 2026 09:00 AM IST
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खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
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लाइव अपडेट
08:30 AM, 31-Aug-2026
बिहार: नालंदा में 361 सरकारी जलकरों की होगी नीलामी, जून 2027 तक मिलेगा पट्टा; 15 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रियानालंदा जिले के 14 प्रखंडों में 361 सरकारी जलकरों की बंदोबस्ती प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू होगी। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए तालाबों और आहरों की नीलामी की जाएगी। इस बार पांच साल के बजाय जून 2027 तक के लिए ही पट्टा दिया जाएगा। और पढ़ें
07:48 AM, 31-Aug-2026
बिहार न्यूज: बाढ़ में खूनी संघर्ष, बीच-बचाव करने पहुंचे बुजुर्ग को सिर में मारी गोली, हालत गंभीरबाढ़ के पंडारक थाना क्षेत्र के टांड़ा पर गांव में दो पक्षों के विवाद के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे बुजुर्ग रविंद्र यादव को गोली मार दी गई। गोली उनके सिर में लगी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और पढ़ें
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07:45 AM, 31-Aug-2026