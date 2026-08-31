बिहार: स्कूल में खिचड़ी में मिली मरी छिपकली, खाना खाने के बाद 39 बच्चों की बिगड़ी तबीयत; अस्पताल लाया गया

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज प्रखंड क्षेत्र के राजेपुर ओपी क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिपरा असली, वार्ड-7 में मध्याह्न भोजन में छिपकली युक्त खाना मिलने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद पूरे स्कूल से लेकर पीएचसी तक अफरातफरी का माहौल बन गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद बच्चों के परिजन भागते हुए स्कूल पहुंचे और इसके बाद बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि दो दर्जन से अधिक छात्र-छात्राओं ने खाना खाया था। यह बात सामने आने के बाद बच्चों की हालत खराब होने लगी, जबकि कई बच्चों को उल्टी और दस्त की शिकायत भी हुई।

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