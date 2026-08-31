बिहार: पीने के फेर में चार की जान गई, अगले दिन कार में नहीं रुकी शराब पार्टी; पटना में कहां पकड़ी दारू फैक्टरी

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पटना में मद्य निषेध विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर नकली शराब बनाने की फैक्टरी का भंडाफोड़ किया। लालू कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने दियारा इलाके में कार्रवाई की। टीम के पहुंचते ही अवैध धंधे में शामिल लोग मौके से फरार हो गए। हालांकि, टीम ने मौके से शराब बनाने और उसकी पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली भारी मात्रा में सामग्री बरामद कर ली।