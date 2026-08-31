बिहार: पीने के फेर में चार की जान गई, अगले दिन कार में नहीं रुकी शराब पार्टी; पटना में कहां पकड़ी दारू फैक्टरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: प्रतीक पांडेय Updated Mon, 31 Aug 2026 09:22 PM IST
सार
पटना के खुसरूपुर दियारा क्षेत्र में मद्य निषेध विभाग ने छापेमारी कर नकली शराब बनाने की फैक्टरी का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान धंधे में शामिल लोग फरार हो गए, जबकि विदेशी शराब के रैपर, खाली बोतल, कॉर्क, स्पिरिट समेत भारी मात्रा में सामग्री बरामद की गई। विभाग ने पूरे नेटवर्क की जांच और आगे भी छापेमारी जारी रखने की बात कही है।
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विस्तार
पटना में मद्य निषेध विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर नकली शराब बनाने की फैक्टरी का भंडाफोड़ किया। लालू कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने दियारा इलाके में कार्रवाई की। टीम के पहुंचते ही अवैध धंधे में शामिल लोग मौके से फरार हो गए। हालांकि, टीम ने मौके से शराब बनाने और उसकी पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली भारी मात्रा में सामग्री बरामद कर ली।
कई मशहूर ब्रांड के रैपर मिले
मौके से विभिन्न ब्रांड की विदेशी शराब के रैपर, खाली बोतल, कॉर्क, स्पिरिट और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री बरामद हुई। विभाग अब बरामद सामान के आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच में जुटा है।
टीम को देखते ही मौके से भागे धंधेबाज
मद्य निषेध विभाग के सहायक आयुक्त प्रेम कुमार ने बताया कि अवैध और नकली शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में भी अलग-अलग इलाकों में कार्रवाई कर अवैध शराब पकड़ी गई है। खुसरूपुर के दियारा क्षेत्र में नकली शराब की अन्य फैक्ट्रियां संचालित होने की आशंका को देखते हुए जांच और छापेमारी आगे भी जारी रहेगी।
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दियारा इलाकों पर विभाग की नजर
प्रशासन का कहना है कि अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। इसके बावजूद शराब माफिया चोरी-छिपे दियारा क्षेत्रों में अवैध फैक्ट्रियां संचालित कर रहे हैं। विभाग ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। साथ ही, फरार धंधेबाजों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
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कई मशहूर ब्रांड के रैपर मिले
मौके से विभिन्न ब्रांड की विदेशी शराब के रैपर, खाली बोतल, कॉर्क, स्पिरिट और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री बरामद हुई। विभाग अब बरामद सामान के आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच में जुटा है।
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टीम को देखते ही मौके से भागे धंधेबाज
मद्य निषेध विभाग के सहायक आयुक्त प्रेम कुमार ने बताया कि अवैध और नकली शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में भी अलग-अलग इलाकों में कार्रवाई कर अवैध शराब पकड़ी गई है। खुसरूपुर के दियारा क्षेत्र में नकली शराब की अन्य फैक्ट्रियां संचालित होने की आशंका को देखते हुए जांच और छापेमारी आगे भी जारी रहेगी।
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दियारा इलाकों पर विभाग की नजर
प्रशासन का कहना है कि अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। इसके बावजूद शराब माफिया चोरी-छिपे दियारा क्षेत्रों में अवैध फैक्ट्रियां संचालित कर रहे हैं। विभाग ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। साथ ही, फरार धंधेबाजों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।