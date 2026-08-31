बिहार: छपरा में दारोगा पर शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप, दहेज में मकान मांगने का भी दावा

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प्रशिक्षण पूरा होने के बाद आरोपी अपने वादे से मुकर गया और संपर्क कम करने लगा। इतना ही नहीं, आरोपी ने जाति का हवाला देकर युवती को अपनाने से इनकार कर दिया। जब पीड़िता ने नालंदा जिला मुख्यालय स्थित बिहार शरीफ के महिला थाने में कांड संख्या-150/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई, तो गिरफ्तारी के डर से आरोपी ने समझौते की बात कही।पीड़िता के अनुसार, 25 दिसंबर 2025 को राजगीर के एक निजी होटल में दोनों ने शादी की और आरोपी ने पत्नी के रूप में साथ रखने का लिखित वचन भी दिया। इसी आधार पर आरोपी ने अदालत से अग्रिम जमानत प्राप्त कर ली। परंतु जमानत मिलते ही आरोपी का रवैया पूरी तरह बदल गया और उसने युवती को साथ रखने से साफ इनकार कर दिया। मामला यहीं नहीं थमता, बल्कि आरोपी दारोगा पर दहेज में पटना में एक मकान की मांग करने का भी आरोप है। मांग पूरी न होने पर गाली-गलौज, दूसरी शादी करने की धमकी और मानसिक प्रताड़ना देने की बातें भी सामने आई हैं।पीड़िता ने अपनी और अपने परिवार की जान को खतरा बताते हुए बिहार के डीजीपी और सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रोशन कुमार को लिखित शिकायत देकर सुरक्षा और कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई है। इसके अतिरिक्त, आरोपी पर यह भी आरोप है कि उसने अपनी पोस्टिंग की गलत जानकारी दी और पीड़िता की बहन को फोन कर शादी का प्रस्ताव तक भेज डाला। मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।