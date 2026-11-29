झारखंड में भीषण सड़क हादसा: रांची-पटना हाईवे पर दुर्घटना, चार बच्चों समेत 13 की मौत; मृतकों में महिलाएं भी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: अमन मौर्या Updated Sun, 29 Nov 2026 06:27 AM IST
सार
झारखंड के रामगढ़ जिले में रांची-पटना हाईवे (एनएच-33) पर भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में चार बच्चे और चार महिलाएं शामिल हैं। सभी बिहार के नालंदा जिले के थे और रजरप्पा पूजा करने जा रहे थे। हादसे में एक व्यक्ति घायल है।
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विस्तार
झारखंड के रामगढ़ जिले में रात करीब 2:00 बजे, बिहार के नालंदा जिले से आ रही एक स्कॉर्पियो गाड़ी रामगढ़ जिले के कुजू आउटपोस्ट थाना क्षेत्र के अंतर्गत पैंकी में, रांची-पटना मुख्य मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में चार बच्चे और चार महिलाएं शामिल हैं। हादसे में एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। जानकारी के मुताबिक, स्कॉर्पियो में कुल 14 लोग सवार थे।
रामगढ़ सदर अस्पताल के सिविल सर्जन अनिल कुमार के अनुसार, ये सभी लोग बिहार के नालंदा जिले के बेन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जंगहारो गांव के रहने वाले थे और राजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा-अर्चना करने जा रहे थे।
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मृतक परिवार के सदस्य ने क्या कहा?
मृतकों में से एक के परिवार के सदस्य का कहना है, 'पूरा परिवार बिहार शरीफ से राजरप्पा मंदिर में पूजा-अर्चना करने आ रहा था, तभी रास्ते में हाईवे पर एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। मौके पर मौजूद लोग बता रहे हैं और मीडिया के जरिए भी पता चला है कि सभी लोगों की मौत हो गई है। वे सभी जंघारो गांव से राजरप्पा मंदिर में पूजा करने आ रहे थे। मुझे एसपी का फोन आया था और फिर अपने स्थानीय पुलिस थाने से भी फोन आया। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता; फोन आते ही मैं तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गया। मैं झारखंड में ही था, इसलिए अब यहां आ गया हूं।'
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रामगढ़ सदर अस्पताल के सिविल सर्जन अनिल कुमार के अनुसार, ये सभी लोग बिहार के नालंदा जिले के बेन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जंगहारो गांव के रहने वाले थे और राजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा-अर्चना करने जा रहे थे।
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Ramgarh, Jharkhand: 13 people were killed in a road accident involving a car carrying devotees to Rajrappa Temple on the Ranchi-Patna National Highway. The deceased include four children, four women and five men. (Source: Police) https://t.co/NboM6r23kG— IANS (@ians_india) November 29, 2026
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मृतक परिवार के सदस्य ने क्या कहा?
मृतकों में से एक के परिवार के सदस्य का कहना है, 'पूरा परिवार बिहार शरीफ से राजरप्पा मंदिर में पूजा-अर्चना करने आ रहा था, तभी रास्ते में हाईवे पर एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। मौके पर मौजूद लोग बता रहे हैं और मीडिया के जरिए भी पता चला है कि सभी लोगों की मौत हो गई है। वे सभी जंघारो गांव से राजरप्पा मंदिर में पूजा करने आ रहे थे। मुझे एसपी का फोन आया था और फिर अपने स्थानीय पुलिस थाने से भी फोन आया। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता; फोन आते ही मैं तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गया। मैं झारखंड में ही था, इसलिए अब यहां आ गया हूं।'