प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को लेकर झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध करने के लिए अपने सहयोगी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) से समर्थन मांगा है। इस संबंध में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के. राजू ने झामुमो को पत्र लिखकर संसद में विधेयक का विरोध करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के आदिवासी समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अधिकारों की रक्षा के लिए इस विधेयक का विरोध जरूरी है।

के. राजू ने अपने पत्र में कहा है कि कांग्रेस को पूरा विश्वास है कि झामुमो इस सामूहिक प्रयास में उसका साथ देगा। उन्होंने आशंका जताई है कि प्रस्तावित विधेयक के प्रावधानों से झारखंड में आदिवासियों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है। उनके मुताबिक, विधेयक में राज्य की विधानसभा और संसदीय सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान है, लेकिन आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों में उसी अनुपात में बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक संशोधन का स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

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वहीं, झामुमो के केंद्रीय उपाध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम ने कहा कि गठबंधन में सभी दलों को अपनी बात रखने का अधिकार है। इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेंगे। उन्होंने कहा कि विधेयक के पूरे मसौदे का अध्ययन करने के बाद ही पार्टी अपना रुख स्पष्ट करेगी। झारखंड के हितों को किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।

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बैद्यनाथ राम ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि परिसीमन के तहत झारखंड की सीटों में आनुपातिक रूप से वृद्धि होती है, तो झामुमो इसका समर्थन करेगा। हालांकि, आरक्षित सीटों के मामले में किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। इस मुद्दे पर अब कांग्रेस और झामुमो के बीच होने वाले विचार-विमर्श पर राजनीतिक नजरें टिकी हैं।