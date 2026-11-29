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झारखंड के रामगढ़ जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत के बाद एक और अलग तरह की हकीकत सामने आई। हादसा रात दो बजे हुआ और सुबह नौ बजे तक पोस्टमार्टम शुरू नहीं हो सका। एक तो ऐसा पहली बार है, जब एक साथ 13 शवों का यहां पोस्टमार्टम हो रहा है और उसपर संकट यह कि इतने शवों की प्रक्रिया ठीक से हो तो चार डॉक्टरों के रहने पर भी तीन-चार घंटे लग जाएंगे। लेकिन, सुबह 11 बजे तक प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई। समय होने पर डॉक्टर तो आए, लेकिन वह मृतकों के परिजनों का इंतजार करते दिखे। अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में एक साथ 13 शव रखे हुए हैं, लेकिन डॉक्टर मृतकों के परिजनों के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं।