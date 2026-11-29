झारखंड में सरकारी भवनों के निर्माण की गुणवत्ता और रखरखाव पर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। राजधानी रांची में 216.5 करोड़ रुपये की लागत से तैयार विधायक आवास महज एक साल के भीतर ही बदहाल होने लगे हैं। आवासों की दीवारों से सीमेंट और पेंट की पपड़ी उखड़ रही है। कई जगहों पर दीवारों में सीलन और नमी की समस्या सामने आने लगी है। कुछ स्थानों पर पानी भी टपक रहा है। इससे भवन निर्माण की गुणवत्ता और रखरखाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

लोजपा विधायक जनार्दन पासवान के आवास की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। उनके आवास की दीवारों से पपड़ी झड़ने लगी है, जबकि कई जगहों पर पानी का रिसाव हो रहा है। विधायक जनार्दन पासवान ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि करोड़ों रुपये खर्च कर तैयार किए गए आवास की हालत महज एक साल में खराब होने लगी है। ऐसे में निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

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उन्होंने बताया कि आवास के रखरखाव और मरम्मत को लेकर भवन निर्माण विभाग को कई बार पत्र लिखकर शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। उनका कहना है कि विभाग शायद किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। जब दीवारें गिरने लगेंगी, तब अधिकारियों की नींद खुलेगी।

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विधायक के अनुसार, इस तरह की समस्या केवल उनके आवास तक सीमित नहीं है, बल्कि कई अन्य विधायक आवासों में भी ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे में करोड़ों रुपये की लागत से बने भवनों की गुणवत्ता, निर्माण कार्य में इस्तेमाल की गई सामग्री और रखरखाव की व्यवस्था की जांच की जरूरत महसूस की जा रही है। सवाल यह है कि आखिर एक साल के भीतर ही सरकारी आवासों की यह स्थिति कैसे हो गई और शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभाग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है?