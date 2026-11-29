झारखंड में रविवार का दिन कई बड़ी घटनाओं के नाम रहा। राज्य के अलग-अलग जिलों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 15 लोगों की मौत से पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं, राजनीतिक बयानबाजी, पत्रकारों का आंदोलन, गोलीबारी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिली उपलब्धियों ने भी सुर्खियां बटोरीं।

दिन की सबसे दुखद घटना रामगढ़ जिले में सामने आई, जहां रांची-पटना मुख्य मार्ग पर रजरप्पा मंदिर दर्शन करने जा रही एक स्कॉर्पियो की अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। हादसे में एक ही परिवार के 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले थे। वहीं, रांची के पंडरा थाना क्षेत्र स्थित बाजरा मुख्य मार्ग पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवकों की जान चली गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर विरोध जताया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम हटवाया।

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राजनीतिक मोर्चे पर भी रविवार को हलचल तेज रही। परिसीमन बिल का विरोध करने के लिए झामुमो ने विपक्षी दलों को पत्र लिखकर एकजुट होने की अपील की। दूसरी ओर, भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ 13 पन्नों की चार्जशीट जारी कर सरकार पर सवाल उठाए। प्रदेश भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम को भी सुना।

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राजधानी रांची में पत्रकार अभिषेक भारती की रिहाई की मांग को लेकर सैकड़ों पत्रकार सड़कों पर उतरे। जिला स्कूल से फिरायालाल चौक तक मार्च निकालकर पत्रकारों ने सिमडेगा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की।

इधर, सरायकेला के कपाली ओपी क्षेत्र में हुई गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिम्स के डॉक्टरों ने मस्तिष्क का जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर एक उपलब्धि हासिल की। सरला बिरला विश्वविद्यालय में क्रिएटिविटी कार्निवल के जरिए विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं, बोकारो में जंगली हाथियों का उत्पात जारी रहने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई।