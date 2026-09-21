झारखंड: इको टूरिज्म का नया प्लान, जंगलों से लेकर जलप्रपातों तक प्राकृतिक स्थलों की होगी मैपिंग

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विशेषज्ञों का दल जंगलों, पहाड़ों, नदियों और जलप्रपातों का अध्ययन कर रहा है। सर्वेक्षण के दौरान टीम संभावित स्थलों तक पहुंचने के रास्ते, उनकी प्राकृतिक विशेषताएं, आसपास का वातावरण तथा पर्यटन विकास की संभावनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े और जानकारी एकत्र कर रही है। झारखंड में कई छोटे और बड़े जलप्रपात मौजूद हैं, जो अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र बन सकते हैं। मैपिंग के माध्यम से इन सभी जलप्रपातों की वर्तमान स्थिति, आसपास के प्राकृतिक परिवेश और विकास की गुंजाइश का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, ताकि भविष्य में प्राथमिकता के आधार पर वहां आवश्यक मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा सकें।इको टूरिज्म के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार और आय के नए साधन सृजित होंगे। पर्यटन गतिविधियों के विस्तार से स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक उत्पादों, प्रांतीय खान-पान, होम-स्टे तथा टूर गाइड जैसी सेवाओं को व्यापक बढ़ावा मिलेगा। सरकार ग्रामीण आबादी को इन सेवाओं और गतिविधियों से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर विशेष जोर दे रही है। इस व्यवस्था से ग्रामीण निवासियों को अपने ही क्षेत्र में स्थायी रोजगार मिलेगा, जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक उत्थान संभव हो सकेगा।इस योजना का उद्देश्य केवल पर्यटन स्थलों का ढांचागत विकास करना ही नहीं है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता का संरक्षण करना भी है। संभावित पर्यटन स्थलों का चयन और विकास करते समय पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। चतरा के उत्तरी वन प्रमंडल पदाधिकारी राहुल मीना ने बताया कि विभिन्न जिलों में मौजूद प्राकृतिक, ऐतिहासिक तथा दर्शनीय स्थलों की पहचान करके उनका प्रामाणिक ब्योरा तैयार करना सरकार का एक सराहनीय और दूरगामी कदम है। इस मैपिंग व्यवस्था से राज्य के प्राकृतिक स्थलों का एक सुदृढ़ आधार तैयार होगा, जो झारखंड को देश में इको टूरिज्म का एक प्रमुख केंद्र बनाने में मददगार साबित होगा।