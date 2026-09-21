फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   Ranchi News ›   jamtara cyber fraud e challan fake apk accused arrested

झारखंड: जामताड़ा में ई-चालान के नाम पर साइबर ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार; ऐसे भेजते थे फर्जी एपीके

Mon, 21 Sep 2026 03:37 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: प्रतीक पांडेय Updated Mon, 21 Sep 2026 03:37 PM IST
सार

जामताड़ा में साइबर पुलिस ने ई-चालान के नाम पर फर्जी एपीके फाइल भेजकर ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चार मोबाइल और तीन सिम कार्ड बरामद किए हैं। आरोपियों का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला होने की बात सामने आई है।
 

विज्ञापन
jamtara cyber fraud e challan fake apk accused arrested
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जामताड़ा के करमाटांड़ थाना क्षेत्र स्थित सुंदरजोरी गांव में साइबर अपराध थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ई-चालान के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर साइबर पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने सोमवार को सुंदरजोरी गांव निवासी सोनू कुमार मंडल के घर पर छापेमारी की थी।
विज्ञापन


इस दौरान पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुंदरजोरी गांव निवासी गोतम कुमार मंडल (21) और सोनू कुमार मंडल (19) के रूप में हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से चार मोबाइल फोन और तीन सिम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस ने इन बरामद मोबाइल और सिम कार्ड को जब्त कर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन


व्हाट्सऐप पर भेजते थे फर्जी एपीके फाइल
साइबर पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में गिरफ्तार आरोपियों के साइबर ठगी से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी लोगों के व्हाट्सऐप नंबर पर आरटीओ ई-चालान के नाम पर फर्जी एपीके फाइल भेजते थे। फर्जी मैसेज के जरिये लोगों से उस फाइल को डाउनलोड कराया जाता था। जैसे ही पीड़ित व्यक्ति के मोबाइल में फाइल डाउनलोड हो जाती थी, आरोपी उसके मोबाइल में मौजूद गोपनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश करते थे। मोबाइल से गोपनीय डेटा और जानकारी मिलने के बाद आरोपियों द्वारा ई-वॉलेट के माध्यम से साइबर ठगी को अंजाम दिया जाता था।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: यूपी में मारा गया झारखंड का मोस्ट वांटेड: टीपीसी कमांडर बृजेश गंझू मुठभेड़ में ढेर, दो पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे

कई राज्यों तक फैला साइबर ठगी का नेटवर्क
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों का कार्यक्षेत्र केवल जामताड़ा जिले तक सीमित नहीं था। उनका यह साइबर ठगी का नेटवर्क देश के विभिन्न राज्यों तक फैला हुआ था। साइबर पुलिस अब दोनों गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही पुलिस उनके पूरे नेटवर्क और ठगी के इस खेल से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में जानकारी जुटाने में लगी हुई है। साइबर अपराध थाने में केस दर्ज किया गया है। यह प्राथमिकी बीएनएस की संबंधित धाराओं के साथ-साथ आईटी एक्ट और टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत दर्ज की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed