झारखंड: जामताड़ा में ई-चालान के नाम पर साइबर ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार; ऐसे भेजते थे फर्जी एपीके

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जामताड़ा के करमाटांड़ थाना क्षेत्र स्थित सुंदरजोरी गांव में साइबर अपराध थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ई-चालान के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर साइबर पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने सोमवार को सुंदरजोरी गांव निवासी सोनू कुमार मंडल के घर पर छापेमारी की थी।