झारखंड: आंदोलनकारियों का 30 सितंबर को बंद का एलान, मांगें पूरी नहीं हुईं तो आमरण अनशन की चेतावनी

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झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर 30 सितंबर को पूरे झारखंड में बंद का आह्वान किया है। राज्य गठन हुए 26 वर्ष बीत जाने के बाद भी मांगें पूरी न होने से खफा मोर्चा ने अपना आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। बंद सफल बनाने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले समेत राज्य में आंदोलनकारी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं।