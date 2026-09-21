रांची: प्रेम संबंध के शक में विवाहिता का सिर मुंडा, तीन महिलाओं पर मारपीट का आरोप

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बानपुर के बेहराटोली निवासी निशा तिर्की को अपने पति रवींद्र असुर पर गांव की ही एक महिला के साथ प्रेम-संबंध होने का शक था। पेशे से राजमिस्त्री रवींद्र के साथ पीड़िता मजदूरी का काम करती है। निशा पिछले एक सप्ताह से अपने पति की गतिविधियों पर नजर रख रही थी।दोनों के बीच लगातार फोन पर होती बातचीत से उसका संदेह गहरा गया। शनिवार सुबह निशा अपनी मां मनीषा तिर्की और वार्ड सदस्य मुन्नी तिर्की के साथ पीड़िता के घर पहुंची। तीनों आरोपियों ने पीड़िता को घर से खींचकर बाहर निकाला और जमकर पीटा। इसके बाद आरोपियों ने मशीन से पीड़िता के बाल काट दिए।आरोपी निशा और उसके पति रवींद्र ने प्रेम-विवाह किया था। निशा अपनी मां मनीषा के साथ दिल्ली के आनंद विहार में काम करती थी, जबकि उसका पति गांव में रहता था। निशा के भाई निक्की तिर्की ने शराब के नशे में पिता सुधीर तिर्की की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से पुलिस उसे जेल भेज चुकी है। इस घटना के बाद से ही मां-बेटी गांव के घर में रह रही थीं। पूर्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की टीम ने दो महीने पहले पीड़िता की नाबालिग बेटी का बाल विवाह रोका था।