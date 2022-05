{"_id":"6276d778f4beb57aab2c97d0","slug":"voice-will-be-raised-from-jammu-to-take-back-pojk-today-displaced-people-from-all-over-the-country-will-gather-in-the-valley","type":"story","status":"publish","title_hn":"विस्थापितों को एकजुट करने की आरएसएस की कोशिश: पीओजेके को वापस लेने की जम्मू से उठेगी आवाज, आज पुण्यभूमि स्मरण सभा का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बृजेश कुमार सिंह, जम्मू Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 08 May 2022 04:25 AM IST