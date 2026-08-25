विजयपुर में बड़ा हादसा: निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा गिरा, एक की मौत; कई घायल

विजयपुर के जख इलाके में दिल्ली-कटड़ा एक्सप्रेसवे पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा अचानक गिर गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत होने की सूचना है जबकि दो से तीन अन्य लोगों के घायल होने की बात सामने आई है।

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