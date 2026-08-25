विजयपुर में बड़ा हादसा: निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा गिरा, एक की मौत; कई घायल
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Nikita Gupta Updated Tue, 25 Aug 2026 11:36 AM IST
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विजयपुर के जख इलाके में दिल्ली-कटड़ा एक्सप्रेसवे पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा अचानक गिर गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत होने की सूचना है जबकि दो से तीन अन्य लोगों के घायल होने की बात सामने आई है।
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हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजे जाने की जानकारी है।
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फ्लाईओवर का हिस्सा किस वजह से गिरा फिलहाल इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।