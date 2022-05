{"_id":"627d5cb29697ff5a21286b87","slug":"two-officers-of-agriculture-department-arrested-for-taking-bribe-jammu-kashmir","type":"story","status":"publish","title_hn":"भष्ट्राचार के खिलाफ: जम्मू-कश्मीर में कृषि विभाग के दो अफसर रिश्वत लेते गिरफ्तार, घरों पर भी दबिश ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: विमल शर्मा Updated Fri, 13 May 2022 01:36 AM IST