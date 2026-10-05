पुंछ के जंगलों में छिपना होगा मुश्किल: दुश्मन की हर हरकत पर नजर, सेना ला रही 4के कैमरे वाले हाईटेक ड्रोन
पुंछ में एलओसी और घने जंगलों पर निगरानी बढ़ाने के लिए सेना दो हाईटेक 4K कैमरा वाले ड्रोन खरीदने की तैयारी में है। ये सात इंच के ड्रोन पांच किलोमीटर तक नजर रख सकेंगे और 1.2 किलो तक अतिरिक्त भार उठाने में सक्षम होंगे।
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पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के आसपास और घने जंगलों में सेना की निगरानी तंत्र पहले ज्यादा और मजबूत होगा। इसके लिए सेना दो छोटे कामिकाजे ड्रोन खरीदने जा रही है। सात इंच के इन ड्रोन की खासियत ये है कि पांच किलोमीटर तक की दुश्मन पर नजर रख सकता है। वहीं 1.2 किलो तक अतिरिक्त वजन भी उठा सकता है। इसमें 4के तक वीडियो देने वाला कैमरा होगी, जिससे किसी संदिग्ध की पहचान करना सेना के लिए आसान होगा।
सूत्रों के अनुसार ड्रोन की खरीद की तैयारी जुलाई में हुई थी। 12 बिहार रेजिमेंट के तकनीकी बोर्ड ने 25 जुलाई को बैठक कर बाजार में उपलब्ध अलग-अलग कामिकाजे ड्रोन का अध्ययन किया। इसके बाद ब्रिगेड के परिचालन क्षेत्र में मौजूद संभावित खतरे और सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ड्रोन की खूबियां तय की गईं। बोर्ड ने रिपोर्ट में इन्हीं जरूरतों के आधार पर तकनीकी मानकों को अंतिम रूप दिया है।
सात इंच के ढांचे वाले इन ड्रोन में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल होगा। इसमें जीपीएस के साथ ग्लोनास और गैलीलियो जैसी उपग्रह आधारित दिशा प्रणाली होगी। तीन दिशाओं में स्थिति का पता लगाने वाला यंत्र भी होगा। इसमें 10 हजार एमएएच की लिथियम आयन बैटरी होगी। दोहरी आवृत्ति वाला संकेत ग्रहण तंत्र भी होगा।