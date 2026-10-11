जम्मू-कश्मीर: नवरात्र पर मंदिरों में सुरक्षा का कड़ा पहरा, जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस अलर्ट

इसमें सुरक्षा तैनाती, धार्मिक जुलूसों और भीड़ का प्रबंधन, नाके और तलाशी, तोड़-फोड़ रोधी जांच, सीसीटीवी निगरानी, ट्रैफिक कंट्रोल, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, आग से सुरक्षा, मेडिकल सुविधाओं और अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल पर ध्यान दिया गया। शांतिपूर्ण और बिना किसी घटना के त्योहार मनाने के लिए खतरे का आकलन, संदिग्धों की जांच, सोशल मीडिया की निगरानी और अफवाहों को प्रभावी ढंग से रोकने पर भी जोर दिया गया।



बावे वाली माता मंदिर में यातायातनियमों का पालन करें लोग : भसीन

एसएसपी ट्रैफिक अमित भसीन ने शनिवार को बावे वाली माता मंदिर मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि नवरात्र में यातायात नियमों का पालन करें। बावे वाली माता मंदिर में अगले 10 दिन तक भीड़ रहेगी। नवरात्र उत्सव को लेकर रविवार दोपहर दो बजे से शहर में ट्रैफिक पुलिस कर्मी और अधिकारी ड्यूटी पर तैनात हो जाएंगे। डीएसपी साउथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। अतिरिक्त नफरी भी रहेगी। पूरी कोशिश रहेगी कि जाम न लगे। लोगों से आग्रह है कि सड़कों पर वाहन खड़े न करें। पार्किंग के लिए जो प्रॉपर स्लॉट बनाए गए हैं वहीं पर वाहन खड़े किए जाएं।

