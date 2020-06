जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षाबलों ने ढेर किए तीन आतंकी, सर्च ऑपरेशन जारी

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में सेना के साथ मुठभेड़ में तीन आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार अभी मारे गए आतंकियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अभी सर्च ऑपरेशन जारी है।

UPDATE Three unidentified terrorists killed in the encounter at Khulchohar area of Anantnag. Their identities are being ascertained. Search operation is underway. More details awaited: Kashmir Zone Police. #JammuAndKashmir