जम्मू-कश्मीर: सरहद पर तैनात जवानों तक पहुंची अपनों की मिठास, पूर्व सैन्य अधिकारी ने भेजे दिवाली के तोहफे

कारगिल विजय दिवस पर शुरू हुई थी पहल

पुणे में रहने वाली सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल गीता एस ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर वेटरन्स यानी पूर्व सैनिकों और सीनियर सिटीजन्स की सहायता के उद्देश्य से 'स्वाद- हमारे घर का' नाम से एक छोटी-सी पहल शुरू की थी। इसी पहल के माध्यम से उन्होंने सैनिकों तक घर जैसी आत्मीयता और त्योहारों की खुशियां पहुंचाने का प्रयास किया। दीपावली पर मिठाइयां और गिफ्ट बॉक्स भेजने का यह अभियान भी इसी सोच का विस्तार है।



उनके इस प्रयास की विभिन्न स्तरों पर सराहना हुई। पुणे के जिलाधिकारी एवं मजिस्ट्रेट जितेंद्र ढुड़ी ने भी उन्हें इस सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया। इसके साथ ही सेना की ओर से भी इस पहल के प्रति आभार व्यक्त किया गया।



लेफ्टिनेंट कर्नल गीता एस की यह पहल बताती है कि देश के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करने के लिए सीमा पर होना ही जरूरी नहीं है। कभी एक छोटा-सा उपहार, मिठाई का डिब्बा और उसमें लिखा कुछ आत्मीय शब्द भी हजारों किलोमीटर दूर तैनात जवानों तक अपनेपन का एहसास पहुंचा सकते हैं। और यकीन मानिए बॉर्डर पर तैनात फौजियों के लिए इतनी छोटी सी बात भी बहुत मायने रखती है। यह दीपावली उनके लिए सिर्फ मिठाइयां भेजने का अवसर नहीं, बल्कि सरहद के रक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की एक खूबसूरत कोशिश बन गई। हम आगे भी सभी के सहयोग से इस तरह के कार्य करते रहेंगे।