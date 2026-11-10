जम्मू: घाटी में कमल खिलाने की रणनीति पर मंथन, पार्टी के हालात और जेन-जी की नब्ज टटोल दिल्ली लौटे नड्डा

नेकां अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला के बारामुला में पाकिस्तान को लेकर दिए बयान, (नेशनल कॉन्फ्रेंस) नेकां में चल रही अंदरूनी कलह और कैबिनेट विस्तार में जम्मू के साथ ही पहाड़ियों को नजरअंदाज किए जाने से बने हालातों पर अलग से चर्चा की। घाटी में संगठन का कैसे विस्तार किया जा रहा है?, कितने जिलों में अभी तक कमेटियों का गठन हुआ है? पार्टी कार्यकर्ता आम लोगों तक बात पहुंचाने में किस तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं? कश्मीर की आम जनता सत्तासीन पार्टी से किस मुद्दे पर नाराज है?



स्थानीय लोगों को किन मुद्दों के जरिए अपने पाले में लाया जा सकता है? ऐसे तमाम सवाल नड्डा ने पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों के सामने रखे। आगामी चुनावों में जेन -जी का वोट निर्णायक असर डालने वाला साबित हो सकता है।

इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक चिकित्सा शिक्षा संस्थान के एक हजार से ज्यादा छात्रों से भी संवाद किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों से केंद्र की योजनाओं पर फीडबैक मांगा। यह भी पूछा कि वह योजनाओं में निर्माण के स्तर पर किस तरह की तब्दीली चाहते हैं।