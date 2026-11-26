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क्रासरवर्ष 2025 की बाढ़ में भर गया था पानी, ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग कीसंवाद न्यूज एजेंसीसांबा। जिले के नड़ क्षेत्र स्थित गुजवाल गांव में बसंतर नदी के किनारे बाढ़ प्रभावित इलाके में बनाई गई सरकारी स्कूल की इमारत को लेकर स्थानीय लोगों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 1.75 करोड़ रुपये की लागत से बना यह भवन शुरू से ही गलत स्थान पर निर्मित किया गया है, जिससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर खतरा बना हुआ है।स्थानीय महिलाओं रजनी, स्नेहलता और संतोष का कहना है कि वर्ष 2025 की बाढ़ के दौरान बसंतर नदी का पानी इस पूरे क्षेत्र में भर गया था। जिस जगह स्कूल भवन बनाया गया है, वह सीधे तौर पर नदी के बहाव क्षेत्र में आता है। इसके बावजूद संबंधित विभाग और ठेकेदार ने बिना उचित भौगोलिक व तकनीकी योजना के निर्माण कार्य कर दिया। ग्रामीण नरेश कुमार के अनुसार, स्कूल भवन अब बच्चों की पढ़ाई के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है और यहां विद्यार्थियों को बैठाना जोखिम भरा साबित हो सकता है।ग्रामीणों ने सरकार और जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यह पता लगाया जाए कि किस अधिकारी ने किस आधार पर निर्माण की स्वीकृति दी और एजेंसी ने तकनीकी मानकों की अनदेखी क्यों की। उन्होंने दोषी अधिकारियों व ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई करते हुए भविष्य में किसी भी सरकारी परियोजना से पहले स्थल का वैज्ञानिक परीक्षण अनिवार्य करने की मांग की है।बॉक्सजिस स्थान पर स्कूल की इमारत बनाई गई है, उसका प्लिंथ (आधार) काफी ऊंचा रखा गया है। पहले लोग निर्माण के लिए भूमि ही नहीं देते हैं और जब इमारत बनकर तैयार हो जाती है, तो बाद में उस पर उंगली उठाते हैं। सुरक्षा को लेकर ऐसा कुछ नहीं है।-यशपाल शर्मा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी