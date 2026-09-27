Jammu News: लेजेंड्स क्रिकेट क्लब ने 106 रन से जीता मुकाबला

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जम्मू। एमए स्टेडियम में शनिवार को हो रही पंडित सीताराम सपोलिया क्रिकेट प्रतियोगिता में रॉयल लेजेंड्स क्रिकेट क्लब ने जेकेपीडीडी को 106 रन से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लेजेंड्स क्लब ने 20 ओवर में आठ विकेट पर 164 रन बनाए। कप्तान अनिल चौधरी ने शानदार 71 रन की पारी खेली। जेकेपीडीडी की ओर से विक्रांत ने तीन विकेट लिए। 165 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जेकेपीडीडी की टीम 14.3 ओवर में 58 रन पर ऑलआउट हो गई। लेजेंड्स क्लब की ओर से रमन ने तीन, जबकि सिद्धार्थ और आंचल ने दो-दो विकेट झटके। शानदार अर्धशतकीय पारी खेलने वाले कप्तान अनिल चौधरी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। - संवाद