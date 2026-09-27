जम्मू: अशोक कौल ने प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री पद का पद छोड़ा, उम्र और स्वास्थ्य का दिया हवाला

अशोक कौल ने भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री का पद छोड़ दिया है। वे 2012 से इस पद पर थे। उन्होंने अपनी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पार्टी नेतृत्व के समक्ष पद छोड़ने की पेशकश की थी।

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जम्मू-कश्मीर में भाजपा के प्रमुख नेताओं में से एक कौल ने पिछले कुछ वर्षों में जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में पार्टी की जमीनी स्तर पर मौजूदगी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।पिछले 14 साल से इस दायित्व को संभाल रहे कौल ने अमर उजाला से बातचीत में कहा कि उन्होंने एक साल पहले भी पार्टी नेतृत्व से पद छोड़ने की गुजारिश की थी। उन्होंने अब युवा नेतृत्व को यह जिम्मेदारी सौंपने की सिफारिश की है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि वे आगे भी संगठन की सेवा करते रहेंगे।अशोक कौल का यह इस्तीफा पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर किए गए हालिया सांगठनिक बदलावों के बीच आया है। कई राज्यों में प्रभारी, सह-प्रभारी और महामंत्रियों के प्रभार में फेरबदल किया गया है। जम्मू-कश्मीर में सतीश पूनिया को प्रभारी और रीना कश्यप को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है।प्रदेश इकाई में आने वाले समय में कुछ और बड़े सांगठनिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। भाजपा नेतृत्व जम्मू-कश्मीर में संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी किसे सौंपता है, इस पर भी नजर रहने वाली है।