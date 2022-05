{"_id":"6293d5dfb5f97e3bb3441fdf","slug":"speed-up-repair-and-snow-removal-on-amarnath-yatra-route-full-security-arrangements","type":"story","status":"publish","title_hn":"Amarnaath Yatra : अमरनाथ यात्रा मार्ग पर मरम्मत और बर्फ हटाने के काम में तेजी, सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमृतपाल सिंह बाली, श्रीनगर Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 30 May 2022 04:29 AM IST